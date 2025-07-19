النور يختار النائب محمود تركي متحدثًا رسميًا باسم حملة الحزب لانتخابات الشيوخ

أعلن حزب النور عن تعيين المهندس محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ، متحدثًا رسميًا باسم حملة الحزب لـ انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وكان الحزب قد دشن غرفة مركزية لإدارة مشاركته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، برئاسة المهندس حسين فتح الباب، أمين عام الحزب، وعضوية قيادات الحزب، وعدد من أعضاء الهيئة العليا.

وأكد النائب محمود تركي أن مشاركة حزب النور في انتخابات مجلس الشيوخ تأتي انطلاقا من المسئولية الوطنية والحرص على المشاركة في صنع مستقبل أفضل لمصر، خاصة في ظل ما تشهده من تحديات محلية وإقليمية ودولية.

وشدد "تركي" على أهمية المشاركة السياسية، خاصة في هذه المرحلة الفارقة من عمر الوطن، داعيًا جموع الناخبين إلى النزول والمشاركة بفاعلية في انتخاب ممثليه بمجلس الشيوخ؛ للخروج بمجلس يعبر عن جموع الشعب المصري بمختلف طوائفه ومكوناته، ويعمل على تحقيق تطلعاتهم في حياة ومستقبل أفضل.