مصطفى بكري: «مصر مش تكية وليست ملك لأحد».. ولا بد من توثيق أحداث 2011 في الأعمال الدرامية

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر دولة مؤسسات وشعب وجيش، مشددًا على حجم الجهود التي بُذلت في بناء الدولة ومواجهة التحديات على مدار السنوات الماضية.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن “مصر مش تكية وليست ملكًا لأحد”، وإنما هي وطن له مؤسساته وشعبه وتاريخه، مشيرًا إلى التضحيات التي قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار سنوات، ومؤكدًا أنه لم يتراجع عن مسؤولياته رغم صعوبة التحديات.

وتابع مقدم برنامج "حقائق وأسرار، أن هناك كثيرين يرفضون قرار الرئيس السيسي بترك السلطة في عام 2030.

وشدد بكري على أهمية أن تتناول الأعمال الدرامية أحداث عام 2011، وأن تسلط الضوء على ما شهدته تلك المرحلة من تطورات وتأثيراتها على الدولة والمجتمع المصري.

لا نختلف على الوطن

وأشار إلى أن الاختلاف حول الأشخاص والمواقف أمر وارد، لكن يجب أن يظل الوطن محل اتفاق، قائلًا: «نختلف على الأشخاص، ولكن لا نختلف على الوطن».



