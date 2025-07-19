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بعد إعلان القائمة النهائية.. مخالفات تبطل أصوات الناخبين في انتخابات الشيوخ
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد إعلان القائمة النهائية.. مخالفات تبطل أصوات الناخبين في انتخابات الشيوخ

انتخابات مجلس الشيوخ 2025
انتخابات مجلس الشيوخ 2025
أميرة خلف

أعلن أمس الجمعة عن القائمة النهائية لأسماء المترشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 وذلك بعد فصل محكمة القضاء الإداري في الطعون التي قدمت إليها.


عدد المترشحين على المقاعد الفردية

وبلغ عدد المترشحين على المقاعد الفردية 428 مرشحاً، منهم 186 مرشحاً مستقلاً، و242 مرشحاً عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كلٍ من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.
 


وتهيب الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة المترشحين الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية الصادر بشأنها القرار رقم 17 لسنة 2025.

وبالتزامن مع قرب انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ، يقع العديد من الناخبين في ارتكاب مخالفات تبطل أصواتهم الانتخابية .


في هذا الصدد، حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية ، عدد من الممارسات والمخالفات التي تبطل أصوات الناخبين في الانتخابات والتي نصت عليها المادة 46 من القانون ، والتي جاء أبرزها كالآتي:


-حظر استخدام القلم الرصاص فى التأشير ببطاقة التصويت


- يعتبر باطلا الصوت المعلق على شرط أو الذى يعطى لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابه.


- يعتبر الصوت باطلا إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية أو على بطاقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصه أو تخل بسرية التصويت بأية صورة من الصور.


وتضع الهيئة الوطنية نظاما للاقتراع خصصت بمقتضاه صندوقا لبطاقات اقتراع معينة، وفسدت عملية الاقتراع بالنسبة لأحد الصناديق أو تلفت البطاقات التى وضعت به أو بطلت الأصوات التى احتواها، فلا يترتب على ذلك بصورة تلقائية أثر على صحة عملية الاقتراع بالنسبة لباقى الصناديق أو صحة الأصوات التى احتواها.


وذلك كله ما لم تتوفر شبهات جدية تقدرها الهيئة الوطنية للانتخابات على أن العيب المشار إليه، أثر على نزاهة ومصداقية إجراءات الاقتراع بالنسبة لباقى الصناديق الأخرى.

القائمة النهائية لأسماء المترشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ

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