خريطة انتخابات الشيوخ.. 428 مرشحًا يتنافسون فرديًا والقائمة الوطنية تخوض السباق على 100 مقعد

تشهد انتخابات مجلس الشيوخ منافسة محتدمة على 200 مقعد بنظامي الفردي والقائمة، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن المرشحين النهائيين على خوض السباق الانتخابي.

428 يتنافسون على 100 مقعد

ووفق بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يتنافس على المقاعد الفردية 428 مرشحًا موزعين بين 186 مرشحًا مستقلاً و248 مرشحًا حزبيًا، يتسابقون على 100 مقعد فقط، وسط حالة من تنوع الانتماءات والاتجاهات داخل الساحة الحزبية والمستقلة.

القائمة الوطنية تتنافس بمفردها

وفيما يخص نظام القوائم، تخوض "القائمة الوطنية من أجل مصر" السباق على 100 مقعد بنظام القوائم المطلقة، وهو ما يجعلها بحاجة للحصول على 5% من إجمالي عدد المقيدين في كل دائرة للفوز الكامل بالمقاعد المخصصة لها، طبقًا لنظام الانتخاب المعمول به.

عدد أعضاء مجلس الشيوخ

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس الشيوخ يبلغ 300 عضو، يُنتخب ثلثاهم بنظامي الفردي والقائمة، فيما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث الأخير (100 عضو)، وفقًا للدستور وقانون مجلس الشيوخ المنظم للمجلس.