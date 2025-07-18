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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

التنسيقية تعلن عن أعضائها المرشحين في القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

مرشحو التنسيقية
مرشحو التنسيقية
عبد الرحمن سرحان

يشارك 9 من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، ضمن تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر، والذي يضم: أحزاب الجبهة الوطنية، مستقبل وطن، حماة الوطن، الشعب الجمهوري، المصري الديمقراطي الاجتماعي، العدل، التجمع، إرادة جيل، الحرية المصري، الوفد، الإصلاح والتنمية، المؤتمر، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن أعضائها المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ في ضوء القائمة النهائية للمرشحين التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وهم:

١- أحمد سيد 

عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 

عن حزب العدل 

مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر 

قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد 

٢- حنان وجدي 

عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 

عن حزب الحرية المصري 

مرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر 

قطاع غرب الدلتا  

٣- الحسيني الليثي

عضو  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 

عن حزب الإصلاح والتنمية 

مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر 

قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد

٤- أحمد عبداللاه

عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 

عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي 

مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر 

قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد   

٥- أميرة صابر 

عضو  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي 

مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر 

قطاع شرق الدلتا والقناة.

٦- يوستينا رامي چورچ 

عضو  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الجبهة الوطنية 

مرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر 

قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا

٧- سامح السادات  

عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين 

عن حزب الإصلاح والتنمية 

مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا

٨ - محمد محسن  

عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 

عن حزب حماة الوطن 

مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر 

قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا

٩ - أحمد الحمامصي 

عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 

عن حزب الجبهة الوطنية 

مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر 

قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد

انتخابات مجلس الشيوخ الشيوخ التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين البرلمان

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