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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

428 فردي وقائمة واحدة.. أسماء المترشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

428 بالنظام الفردي وقائمة واحدة.. ننشر جميع أسماء المترشحين بانتخابات مجلس الشيوخ 2025
428 بالنظام الفردي وقائمة واحدة.. ننشر جميع أسماء المترشحين بانتخابات مجلس الشيوخ 2025
إسلام دياب

ينشر موقع صدى البلد بالأسماء القائمة النهائية لجميع المرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، كما أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الجمعة القائمة النهائية لأسماء المترشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 وذلك بعد فصل محكمة القضاء الإداري في الطعون التي قدمت اليها. 

وبلغ عدد المترشحين على المقاعد الفردية 428 مرشحاً، منهم 186 مرشحاً مستقلاً، و242 مرشحاً عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كلٍ من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأضاف أن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ من اليوم ولمدة 14 يوماً تنتهي الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق 31 من الشهر الجاري، لتبدأ بعدها فترة الصمت الانتخابي وفقاً للجدول الزمني الذي أعدته الهيئة.

وطالبت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة المترشحين الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية الصادر بشأنها القرار رقم 17 لسنة 2025.

القاهرة 

https://www.elbalad.news/6638045

الجيزة 

https://www.elbalad.news/6638074

القليوبية 

https://www.elbalad.news/6638304

الدقهلية 

https://www.elbalad.news/6638299

الإسماعيلية 

https://www.elbalad.news/6638278

بورسعيد 

https://www.elbalad.news/6638284

السويس 

https://www.elbalad.news/6638268

الإسكندرية 

https://www.elbalad.news/6638247

شمال سيناء 

https://www.elbalad.news/6638257

جنوب سيناء 

https://www.elbalad.news/6638260

البحيرة 

https://www.elbalad.news/6638239

مطروح 

https://www.elbalad.news/6638225

قنا

https://www.elbalad.news/6638104

البحر الأحمر 

https://www.elbalad.news/6638128

الوادي الجديد 

https://www.elbalad.news/6638126

دمياط 

https://www.elbalad.news/6638155

الشرقية 

https://www.elbalad.news/6638152

أسوان 

 https://www.elbalad.news/6638119

الأقصر 

https://www.elbalad.news/6638116

سوهاج 

https://www.elbalad.news/6638099

بني سويف

https://www.elbalad.news/6638094

الفيوم 

https://www.elbalad.news/6638083

المنيا 

https://www.elbalad.news/6638087

المنوفية 

https://www.elbalad.news/6638070

كفر الشيخ

https://www.elbalad.news/6638067

الغربية 

https://www.elbalad.news/6638058

القوائم 

https://www.elbalad.news/6638169

https://www.elbalad.news/6638197

https://www.elbalad.news/6638183

ttps://www.elbalad.news/6638189

صدى البلد المرشحين انتخابات مجلس الشيوخ أسماء المرشحين محافظات مصر الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات

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