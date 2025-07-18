428 فردي وقائمة واحدة.. أسماء المترشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

ينشر موقع صدى البلد بالأسماء القائمة النهائية لجميع المرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، كما أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الجمعة القائمة النهائية لأسماء المترشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 وذلك بعد فصل محكمة القضاء الإداري في الطعون التي قدمت اليها.

وبلغ عدد المترشحين على المقاعد الفردية 428 مرشحاً، منهم 186 مرشحاً مستقلاً، و242 مرشحاً عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كلٍ من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأضاف أن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ من اليوم ولمدة 14 يوماً تنتهي الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق 31 من الشهر الجاري، لتبدأ بعدها فترة الصمت الانتخابي وفقاً للجدول الزمني الذي أعدته الهيئة.

وطالبت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة المترشحين الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية الصادر بشأنها القرار رقم 17 لسنة 2025.

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بني سويف

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كفر الشيخ

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الغربية

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