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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ننشر أسماء المرشحين بنظام القوائم بانتخابات مجلس الشيوخ بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد

ننشر أسماء المترشحين بنظام القوائم بانتخابات مجلس الشيوخ بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد
ننشر أسماء المترشحين بنظام القوائم بانتخابات مجلس الشيوخ بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد
إسلام دياب

ينشر موقع صدى البلد بالأسماء القائمة النهائية لـ المترشحين بانتخابات مجلس الشيوخ على نظام القوائم بدائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد كما أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

من جانبه، أعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات صباح اليوم الجمعة الموافق 18 من يوليو 2025 عن القائمة النهائية لأسماء المترشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 وذلك بعد فصل محكمة القضاء الإداري في الطعون التي قدمت اليها. 

وبلغ عدد المترشحين على المقاعد الفردية 428 مرشحاً، منهم 186 مرشحاً مستقلاً، و242 مرشحاً عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كلٍ من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأضاف أن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ من اليوم ولمدة 14 يوماً تنتهي الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق 31 من الشهر الجاري، لتبدأ بعدها فترة الصمت الانتخابي وفقاً للجدول الزمني الذي أعدته الهيئة.

وتهيب الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة المترشحين الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية الصادر بشأنها القرار رقم 17 لسنة 2025.

صدى البلد انتخابات مجلس الشيوخ نظام القوائم المترشحين الهيئة الوطنية للانتخابات

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