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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الوطنية للانتخابات تهيب بالمواطنين سرعة تحميل تطبيق الانتخابات

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات
إسلام دياب

دعا القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جمهور الناخبين ممن يحق لهم التصويت إلى سرعة تحميل التطبيق على هواتفهم الذكية عبر متجري "جوجل بلاي" و"آبل ستور" ، وذلك للاستفادة من المميزات المتعددة التي يتيحها التطبيق، أبرزها خدمة الاستعلام عن المقار الانتخابية وخدمة طلب استبدال المركز الانتخابي.

الوطنية للانتخابات تهيب بالمواطنين سرعة تحميل تطبيق الانتخابات

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥، ووفقًا للقرارات المنظمة الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، وتزامنا مع إطلاق الهيئة لتطبيقها الإلكتروني الجديد "الهيئة الوطنية للانتخابات - مصر Egelection.

ويتيح التطبيق للناخب إمكانية تقديم طلب لتغيير المركز الانتخابي الحالي -والمبين من خلال خدمة الاستعلام بالتطبيق - وذلك في حال رغبته استبدال مقره الانتخابي بآخر من بين المراكز المتاحة، بما يُناسبه من الناحية الجغرافية وأقرب إلى محل سكنه الوارد ببطاقة الرقم القومي.

كما أن التطبيق يتيح أيضًا - في ذات الإطار - التقدم بطلب لتسكين أفراد الأسرة الواحدة في مركز انتخابي واحد، في حال كان تسكينهم في مراكز انتخابية متفرقة، وذلك استنادًا إلى بيانات محل السكن الواردة في بطاقات الرقم القومي وهو الأمر الذي يأتي في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على رفع الأعباء عن الناخبين وتجنيبهم أي مشقة والتيسير عليهم قدر الإمكان.

وتدعو الهيئة الوطنية للانتخابات جمهور الناخبين الراغبين في الاستفادة من هذه المزايا والتيسيرات المتاحة، إلى سرعة التقدم بالطلبات اللازمة لذلك عبر التطبيق الإلكتروني الجديد أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة www.elections.eg، وذلك في موعد أقصاه الثلاثاء الموافق ١٥ يوليو الجاري.

وتُؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أن إطلاق هذا التطبيق يُعد خطوة استراتيجية نحو رقمنة الخدمات المقدمة للناخبين، ما يُعزز من معايير الشفافية والدقة، ويُسهم في إتاحة الوصول إلى المعلومات والأخبار المتعلقة بالعملية الانتخابية، وذلك في إطار التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتوظيف أحدث التقنيات لخدمة المجتمع، وتعزيز المشاركة الديمقراطية.

وفي هذا السياق، صرح القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بأن التطبيق الإلكتروني تم تصميمه وفقًا لأعلى المعايير التقنية والمواصفات الفنية، مع الحرص على سهولة الاستخدام، وخلوه من أية تعقيدات، وذلك لضمان الاستعلام بطريقة سلسة وآمنة للناخبين، وتمكينهم من الوصول إلى المعلومات والخدمات بسرعة ودقة وشفافية. 

وتجدر الإشارة إلى أن التطبيق الإلكتروني الذي أطلقته الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الجمعة الموافق ١١ يوليو الجاري، يُوفر كافة المعلومات والبيانات التي تخص الاستحقاقات الانتخابية التي تضطلع الهيئة بالإشراف عليها وإدارتها، فضلا عن تيسيرات غير مسبوقة لجمهور الناخبين على النحو الذي يُمكنهم من أداء حقهم الدستوري في المشاركة والاقتراع بسهولة.

الهيئة الوطنية للانتخابات القاضي حازم بدوي جوجل بلاي المقار الانتخابية المركز الانتخابي

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