دون إصابات.. السيطرة على حريق بإحدى الجزر في أسوان

نجحت جهود قوات الحماية المدنية بأسوان في السيطرة على حريق اندلع في هيش بإحدى الجزر ، ولم يسفر الحادث عن وجود إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بأسوان إخطاراً يفيد بنشوب حريق محدود في هيش، بإحدى الجزر على ضفاف النيل بمدينة أسوان ، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء والتي سيطرت على الحريق ، ولم يسفر عن وجود إصابات أو خسائر في الأرواح.

من ناحية أخرى، نجح رجال مرفق إسعاف أسوان فى التعامل مع حالة مصاب في حادث تصادم سيارتين إحداهما نقل ثقيل، والأخرى فنطاس مياه بالصحراوي الغربى بشكل احترافي ومتقن لإنقاذ حالته على الرغم من خطورتها.

وتم التعامل مع الحالة على مدار 30 دقيقة، وتمكن طاقم الإسعاف على مدار 30 دقيقة من التعامل أثناء تواجد المصاب داخل فنطاس مياه والحفاظ على مجري الهواء مفتوح ووضع الجبيرة العنقية مع وضع جاكت استخراج المصاب وإعطاء أكسجين حتى وصول سيارة الدفاع المدني.

فيما تعرض 10 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية.

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى عند منطقة نزلة الكرابلة بمركز إدفو شمال المحافظة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة .

فيما لقى شخص مصرعه بطلق نارى فى ظروف غامضة ، وأصيب آخر فى طريق إدفو / مرسى علم، وتم إيداع الجثة بالمشرحة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.