محافظ أسوان يتابع انتظام تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مع الدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية إنتظام التشغيل داخل مختلف الصروح الطبية المدرجة ضمن المنظومة الجديدة ، وذلك بالتنسيق مع المسئولين بهيئات التأمين الشامل والإعتماد والرقابة الصحية ورؤساء المراكز والمدن حتى يلمس المواطن الأسوانى التقدم الملحوظ فى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالجودة العالية وطبقاً للمعايير الدولية .

وأشار إلى أنه تم الإرتقاء بالمنشآت الصحية لتتحول إلى بانوراما جمالية بإستثمارات تجاوزت الـ 12 مليار جنيه حيث تم تشغيل 8 مستشفيات ، و 91 مركزاً ووحدة لطب الأسرة ، وجارى إستكمال المستهدف الوصول إليه بواقع 11 مستشفى و 112 مركز ووحدة طب أسرة .

وفى هذا الإطار قام الدكتور أيمن عبد الله مدير فرع أسوان لهيئة التأمين الصحى ، وعاطف كامل رئيس مركز ومدينة إدفو ، برفقه الدكتور محمد شتات مدير مستشفى النيل التخصصى ، والفريق المعاون بالوقوف على سير العمل ومنظومة التشغيل بالمستشفى المدرجة ضمن التأمين الصحى الشامل ، وأيضاً داخل إدارة المستفيدين بالمركز التكنولوجى بالوحدة المحلية .

التأمين الشامل

فيما أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لمسئولى المحليات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن لتكثيف جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بالبناء أو الأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجه الـ 26 ، والتى تستمر حتى 25 يوليو الجارى ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإسترداد الأراضى المتعدى عليها من خلال تنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات .

وأوضح بأنه يتم متابعة كافة الجهود لإزالة التعديات من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، ولذا يتم إدراج الحالات التى لم تقوم بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين ، وتم حتى الآن إزالة 77 حالة بمساحة 58 ألف و 980 م2 ، فضلاً عن 694 فدان و 6 قراريط ،