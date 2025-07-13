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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يفاجئ أحد الأكمنة المرورية لضبط التوك توك المخالف

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أحد الأكمنة المتحركة التى تم تنفيذها في الفترة المسائية بميدان المحطة بقيادة العقيد محمد سعد وكيل إدارة المرور لضبط عربات التوك توك المخالفة والغير مرخصة ، وأيضاً العديد من المخالفات المرورية المتنوعة .

ويأتي ذلك فى ضوء جولاته الميدانية للوقوف على الجهود المبذولة من الجهات المختصة لتحقيق السيطرة المرورية بالطرق السريعة والداخلية للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

وخلال جولته وجه الدكتور إسماعيل كمال إلى ضرورة تكثيف الجهود لإحكام السيطرة على الميادين والشوارع الرئيسية والجانبية من خلال الحملات المرورية المفاجئة لضبط أى مخالفات ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين للقضاء على أى عشوائية أو عدم إلتزام بالقوانين المنظمة لحركة السير .

المخالفات المرورية

وأشاد المحافظ بالجهود الملموسة التى تقوم بها إدارة المرور بإشراف من اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن ، وبمتابعة من العميد محمد عبد الرشيد مدير الإدارة ، وذلك من خلال تنظيم الحملات المتتالية على مدار اليوم بما يساهم فى إلزام سائقى سيارات السيرفيس بخطوط السير الخاصة بهم ، وهو ما ينعكس بالإيجاب على المواطن الأسوانى فى توفير وسيلة مواصلات لتلبية تنقلاته من مكان إقامته إلى وسط المدينة أو المناطق المختلفة .

وفى نفس الوقت يتم التعامل بحزم تجاه المخالفين وغير الملتزمين بتوقيع الغرامات الفورية وغير ذلك من الإجراءات السريعة .

وتجدر الإشارة إلى أن جهود إدارة المرور بالتنسيق مع الجهات المختصة بداية من شهر يوليو الجارى أثمرت عن إجراء الكشف على 151 من سائقى المركبات فى مجال القيادة تحت تأثير المخدر حيث أثبتت نتائج التحاليل عن 15 حالة إيجابية .

علاوة على ضبط العديد من المخالفات المرورية من بينها ضبط 24 حالة للسير عكس الإتجاه ، و 961 حالة لتجاوز السرعات المقررة ، و 47 حالة بدون ترخيص ، و 68 مخالفة لخط السير لسيارات السيرفيس الخاصة بنقل المواطنين ، علاوة على ضبط 49 دراجة نارية تعمل بدون لوحات معدنية ، و 44 مركبة توك توك ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

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