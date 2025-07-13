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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان: متابعة لمشروعات حياة كريمة وإزالة للتعديات ورفع للقمامة وغلق وتشميع للمحلات المخالفة

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان أبرزها . 

محافظ أسوان يتفقد مشروع محطة المعالجة للصرف الصحى بالرديسية بحرى
 

استكمل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، جولته للوقوف ميدانياً على الأعمال الجارية بالمشروعات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " داخل قرى مركز إدفو ، ومن بينها مشروع محطة المعالجة الثنائية للصرف الصحى بقرية الفوزة بالرديسية بحرى بتكلفة 350 مليون جنيه ، وبطاقة 7.5 ألف م3/يوم .

وشهدت تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 98 % ، والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة92 % ، كما تفقد المحافظ محطة رفع الصرف الصحى الفرعية بقرية البحيرة .

محافظ أسوان يتفقد أعمال الكمين المتحرك للكشف عن المخدرات بموقف الأقاليم
 

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أحد الأكمنة المتحركة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة، الذى تم تنفيذه بموقف الأقاليم، وشهد إجراء التحليل عن المخدرات على سائقى السيرفيس بإجمالى 35 سائق، وأثبتت نتائج التحاليل إيجابية 4 سائقين منهم.

وتوازى مع هذا الكمين تنظيم أكمنة أخرى بطرق أبو سمبل، وأبو الريش وكورنيش النيل حيث تم الكشف على 41 سائق لسيارات السيرفيس والنقل الثقيل، وأظهرت النتائج إيجابية 5 سائقين منهم ، وتم إتخاذ إجراءات اللازمة حيالهم .

جهود محافظة اسوان 

يديرها أفارقة.. استكمال غلق وتشميع المحلات والمقاهي غير المرخصة بأسوان
 

تستكمل الوحدات المحلية تنفيذ تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المشددة بشأن إغلاق وتشميع المحلات والمقاهى والكافيهات المخالفة وغير المرخصة التى يديرها أفراد من جنسيات إفريقية من خلال تنظيم الحملات المتتالية على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية بمختلف المراكز والمدن .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان تنظيم حملاتها الهادفة للسيطرة على المحال المخالفة حيث تم إغلاق وتشميع 12 محل ومقهى مخالف ، وذلك وسط مشاركة من الأجهزة المختصة ، وهو الذى توازى معه قيام الوحدة المحلية بمركز ومدينة نصر النوبة برئاسة محمد عبد العزيز بغلق وتشميع 10 محلات وكافيهات بنطاق قروى وادى خريت ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

محافظ أسوان يتفقدالملعب القانونى لكرة القدم بمركز شباب البحيرة بإدفو
 

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الملعب القانونى لكرة القدم بمركز شباب البحيرة بإدفو، الذى تم تنفيذه ضمن الأعمال الإنشائية الجديدة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة" ، وتم إنهائه وتسليمه لإدارة المركز على مساحة 6 ألاف م2 بالأبعاد القانونية 100 متر × 60 متر من النجيل الصناعى، ومجهز بالإضاءة الحديثة ، ويضم غرف خلع لملابس اللاعبين والحكام ، وتصل تكلفته التقديرية إلى 9 مليون و 200 ألف جنيه.

وأثناء جولته بالملعب برفقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ، وناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعاطف كامل رئيس المدينة، فضلاً عن القيادات التنفيذية والجهات المختصة.

رفع 300 طن قمامة بأحياء مدينة أسوان وتكثيف جهود النظافة العامة
 

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان برفع رفع أكثر من 300 طن من كميات القمامة من أحياء غرب وشرق وجنوب ، فضلاً عن حى الصداقة الجديدة والمحمودية ، وتم نقلها بواسطة المعدات والسيارات ذات الحمولات المتنوعة بإجمالى 14 نقلة إلى المدفن المحكوم. 

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