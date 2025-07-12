قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المبعوث الأمريكي يحذر: لبنان سيعود لبلاد الشام بسبب حزب الله
توقيف سوريين في لبنان وضغوط أمريكية بشأن تايوان| اعرف التفاصيل
في بيان رسمي.. بتروجت يحسم موقفه من بيع توفيق محمد وحامد حمدان
الإغاثة الطبية بغزة: القطاع يعيش أصعب أيامه منذ بداية العدوان
إعلام إسرائيلي: حدث أمني صعب في خان يونس وآخر بالشجاعية
دعاء الفرج العاجل وفك الكرب .. ردده وقت الضيق والإحباط
سفير مصر بباريس: رفع دير أبو مينا من قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر تتويج لجهود الدولة
بتعويضات 100% وعلاج بالمجان.. أسهل خطوات للتأمين على الماشية
وزارة العمل تكشف عن فرص جديدة بالقطاع الخاص بمرتبات تصل إلى 8000 جنيه
800 جنيه رسوم.. طريقة تسديد رسوم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية 2025
وفاة الدكتور رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر
لتوعية الطلاب.. إعلان القوائم المُحدثة لمؤسسات التعليم العالي المُعتمدة في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتفقدالملعب القانونى لكرة القدم بمركز شباب البحيرة بإدفو

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الملعب القانونى لكرة القدم بمركز شباب البحيرة بإدفو، الذى تم تنفيذه ضمن الأعمال الإنشائية الجديدة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة" ، وتم إنهائه وتسليمه لإدارة المركز على مساحة 6 ألاف م2 بالأبعاد القانونية 100 متر × 60 متر من النجيل الصناعى، ومجهز بالإضاءة الحديثة ، ويضم غرف خلع لملابس اللاعبين والحكام ، وتصل تكلفته التقديرية إلى 9 مليون و 200 ألف جنيه.

وأثناء جولته بالملعب برفقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ، وناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعاطف كامل رئيس المدينة، فضلاً عن القيادات التنفيذية والجهات المختصة.

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بالمبادرة الرئاسية “ حياة كريمة”، التى تعتبر أكبر مشروع تنموى فى الألفية والجمهورية الجديدة، وساهم في تحويل حياة ملايين المواطنين فى القرى إلى واقع مختلف بتحسين مستوى المعيشة.

جولة ميدانية 

ولفت المحافظ إلى أن القرى شهدت توافر مواقع خدمية جديدة تفوق الموجودة فى المدن ، مع تنفيذ شبكات ومحطات جديدة ومتطورة بكافة قطاعات المرافق العامة من صرف صحى ومياه شرب وكهرباء واتصالات وغاز طبيعى وطرق وكبارى، مع تبطين الترع والمصارف، ومراكز الشباب والمجمعات الخدمية داخل 5 مراكز و39 قرية رئيسية و116 قرية فرعية و 380 نجع وكفر وتابع ، وجارى تنفيذ نحو 1993 مشروع بقرى المرحلة الأولى داخل 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.

فيما استمع الدكتور إسماعيل كمال لشرح تفصيلى عن المشروع الذى يضم محطة رفع فرعية لقرية البحيرة ، ومنفذ بها الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بنسبة 100 %، وتضخ على خط طرد " H.D.P.E " 375 م.ط ، ومنفذ بنسبة 100 %.

وأيضاً محطة رفع رئيسية لقرية الفوزة ، ، ومنفذ بها الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بنسبة 100%، وتضخ على خط طرد " H.D.P.E" 4.12 م.ط، فضلاً عن شبكات إنحدار بطول 45 كم، وتم تنفيذها بنسبة 100%، والمحطة مربوطة على بيارة السيب النهائي لمحطة معالجة الرديسية قبلى بقطر 450 مللى، وبطول 340 م.ط، ومنفذة بنسبة 100 %.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. درجاتك هنا خلال ساعات

رسميًا.. زيادة 3000 لهذه الفئات من موظفي الحكومة

رسميًا.. زيادة 3000 جنيه لهذه الفئات من موظفي الحكومة

تنسيق الجامعات 2025

رسميا.. إتاحة موقع تنسيق الجامعات لدفعة 2025 من طلاب الثانوية العامة

سحب عداد الكهرباء القديم فورًا من هؤلاء

سحب عداد الكهرباء القديم فورًا من هؤلاء

أسعار الدواجن

هبوط متتالي .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 12 يوليو 2025

الكارت الموحد

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025

الذهب

عيار 21 مفاجأة .. أسعار الذهب اليوم السبت 12 يوليو

مصطفي يونس

أتمنى يتقدم بلاغ فيا.. مصطفى يونس يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

ترشيحاتنا

أرشيفية

الرئيس السوري أحمد الشرع يصل باكو في أول زيارة رسمية لأذربيجان

المتحف الأثري

متحف أثري يوناني يستضيف معرضا يحتفي بالمرأة

أرشيفية

غزة بين فخ القصف والموت البطيء.. المستشفيات تلفظ أنفاسها الأخيرة والأطفال يموتون جوعًا

بالصور

نجوم تنس مربوطون على سيارات لكزس في تجربة قيادة غريبة

لكزس
لكزس
لكزس

مسار تقشفي رغم الأرباح.. فولفو تقرر الاستغناء عن 15% من العاملين

فولفو
فولفو
فولفو

رئيس ريفيان يفضح العدو الخفي لـ السيارات الكهربائية

رئيس ريفيان
رئيس ريفيان
رئيس ريفيان

انفجار الإيرباجز فجأة في سيارة تويوتا كورولا يعرض ركابها لخطر الموت

الإيرباجز
الإيرباجز
الإيرباجز

فيديو

المشاجرة

أولوية المرور.. سائقان يتعديان على بعضهما بالضرب في القاهرة| فيديو

غادة عبد الرازق

الساحل أول أسبوع.. غادة عبد الرازق تعلق على إصابتها في القدم

محمد رمضان

رقص فوق العربية.. نجوم الفن والرياضة بحفل محمد رمضان بالعلمين|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد