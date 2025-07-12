محافظ أسوان يتفقدالملعب القانونى لكرة القدم بمركز شباب البحيرة بإدفو

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الملعب القانونى لكرة القدم بمركز شباب البحيرة بإدفو، الذى تم تنفيذه ضمن الأعمال الإنشائية الجديدة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة" ، وتم إنهائه وتسليمه لإدارة المركز على مساحة 6 ألاف م2 بالأبعاد القانونية 100 متر × 60 متر من النجيل الصناعى، ومجهز بالإضاءة الحديثة ، ويضم غرف خلع لملابس اللاعبين والحكام ، وتصل تكلفته التقديرية إلى 9 مليون و 200 ألف جنيه.

وأثناء جولته بالملعب برفقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ، وناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعاطف كامل رئيس المدينة، فضلاً عن القيادات التنفيذية والجهات المختصة.

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بالمبادرة الرئاسية “ حياة كريمة”، التى تعتبر أكبر مشروع تنموى فى الألفية والجمهورية الجديدة، وساهم في تحويل حياة ملايين المواطنين فى القرى إلى واقع مختلف بتحسين مستوى المعيشة.

جولة ميدانية

ولفت المحافظ إلى أن القرى شهدت توافر مواقع خدمية جديدة تفوق الموجودة فى المدن ، مع تنفيذ شبكات ومحطات جديدة ومتطورة بكافة قطاعات المرافق العامة من صرف صحى ومياه شرب وكهرباء واتصالات وغاز طبيعى وطرق وكبارى، مع تبطين الترع والمصارف، ومراكز الشباب والمجمعات الخدمية داخل 5 مراكز و39 قرية رئيسية و116 قرية فرعية و 380 نجع وكفر وتابع ، وجارى تنفيذ نحو 1993 مشروع بقرى المرحلة الأولى داخل 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.

فيما استمع الدكتور إسماعيل كمال لشرح تفصيلى عن المشروع الذى يضم محطة رفع فرعية لقرية البحيرة ، ومنفذ بها الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بنسبة 100 %، وتضخ على خط طرد " H.D.P.E " 375 م.ط ، ومنفذ بنسبة 100 %.

وأيضاً محطة رفع رئيسية لقرية الفوزة ، ، ومنفذ بها الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بنسبة 100%، وتضخ على خط طرد " H.D.P.E" 4.12 م.ط، فضلاً عن شبكات إنحدار بطول 45 كم، وتم تنفيذها بنسبة 100%، والمحطة مربوطة على بيارة السيب النهائي لمحطة معالجة الرديسية قبلى بقطر 450 مللى، وبطول 340 م.ط، ومنفذة بنسبة 100 %.