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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان|تشغيل لوحة توزيع الكهرباء بقرية البحيرة بإدفو.. انتهاء مشروع مركز شباب النوبيين بقرية الرديسية

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

احداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق:  11/7/2025.

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مشروع لوحة توزيع الكهرباء بقرية البحيرة بإدفو ، والتى تم تنفيذها بنسبة 100 % بواسطة جهاز التعمير ، وتم دخولها الخدمة ضمن المشروعات المدرجة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، وتكلف مبلغ 21 مليون جنيه لخدمة أكثر من 150 ألف نسمة داخل 9 قرى وهى وادى الرديسية وأم سلمة والطوناب وخور الزق والفوزة غرب والفوزة شرق والبحيرة والعدوة شرق والعدوة غرب .

https://www.elbalad.news/6631092

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه يتم الإستماع إلى مطالب وإحتياجات المواطنين ، ويتم توجيه المسئولين بالتعامل معها ووضع الحلول لها .

ولفت المحافظ إلى أن التواجد الميدانى بين أهالى المحافظة بمختلف المدن والمراكز يهدف للوقوف على مشاكلهم ، ويتم العمل على حل المطالب والشكاوى الجماهيرية ، وتسخير كافة الإمكانيات لتلبيتها مما يكون له أثر طيب ينعكس بالإيجاب على المواطن الأسوانى .

https://www.elbalad.news/6631117

جهود متنوعة 

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مشروع مركز شباب النوبيين بقرية الرديسية بمركز إدفو ، والذى تم نهوه بنسبة 100 ٪ ، وبتكلفة 6 مليون جنيه على مساحة 3 ألاف م2 ، ويأتى ضمن المشروعات التى تم تنفيذها بقرى المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

وخلال جولته التفقدية بالمركز برفقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، وناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة ، وعاطف كامل رئيس المدينة ، فضلاً عن القيادات التنفيذية والجهات المختصة .

https://www.elbalad.news/6631111

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود مسئولى المحليات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بالبناء أو الأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجه الـ 26 ، والتى تستمر حتى 25 يوليو الجاري. 

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاسترداد الأراضي المتعدي عليها من خلال تنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات. 

https://www.elbalad.news/6631221

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بتنظيم حملات متتالية لرفع الإشغالات داخل الأسواق والشوارع الرئيسية والداخلية ، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بالمناطق والأحياء السكنية. 

ويأتى ذلك بناء على تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان يستكمل مسئولى المحليات تكثيف الجهود لرفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، مع النظافة العامة بالشوارع المختلفة داخل كافة المناطق والأحياء السكنية. 

https://www.elbalad.news/6631232

اسوان محافظة اخبار محافظة اسوان

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