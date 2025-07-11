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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تخدم 150 ألف نسمة..محافظ أسوان يتفقد لوحة الكهرباء بالبحيرة إدفو

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مشروع لوحة توزيع الكهرباء بقرية البحيرة بإدفو ، والتى تم تنفيذها بنسبة 100 % بواسطة جهاز التعمير ، وتم دخولها الخدمة ضمن المشروعات المدرجة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، وتكلف مبلغ 21 مليون جنيه لخدمة أكثر من 150 ألف نسمة داخل 9 قرى وهى وادى الرديسية وأم سلمة والطوناب وخور الزق والفوزة غرب والفوزة شرق والبحيرة والعدوة شرق والعدوة غرب .

وأثناء متابعة لمكونات لوحة التوزيع برفقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، وعاطف كامل رئيس المدينة .

إستمع محافظ أسوان لشرح تفصيلى عن المشروع المهندس حسين محمد مدير الكهرباء بجهاز التعمير ، والذى أشار إلى أن مبنى لوحة التوزيع مكون من طابقين بطول 250 م2 ، الطابق الأول خاص بالخلايا ، والطابق الثانى مبنى إدارى للعاملين ، واللوحة عبارة عن جهد قدرة 11 ك . ف ، وتضم 17 خلية منها 4 خلايا للدخول .

و 10 خلايا للخروج ، وخلية ربط قضبان ، وخلية محول مساعد ، وتمتد من الربط الحلقى ، وتعتمد اللوحة على التغذية الأساسية ، والتغذية البديلة لسهولة الصيانة وإستمرارية التغذية الكهربائية لجميع القرى المربوطة عليها ، وهو ما ساهم فى تخفيف الأحمال عن المغذيات القديمة المتهالكة .

حياة كريمة

ولفت إلى أنه تم تمديد 418 كم كابلات جهد متوسط بإدفو شرق ، وتركيب 320 محول بقدرات مختلفة ، وتم كذلك مد مليون متر طولى من موصلات الجهد المنخفض ، وتركيب 7600 عمود جهد منخفض ، وكذا تركيب 5 ألاف كشاف قدرة 100 وات ، وإنشاء 4 لوحات توزيع هى البحيرة والنزل والكحال والعقيبة لتساهم فى توفير التيار الكهربائى لقرى إدفو شرق بالكامل ، وتكلفت هذه الأعمال حوالى مليار جنيه تقريباً .

فيما قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفقد مشروع مركز شباب النوبيين بقرية الرديسية بمركز إدفو ، والذى تم نهوه بنسبة 100 ٪ ، وبتكلفة 6 مليون جنيه على مساحة 3 ألاف م2 ، ويأتى ضمن المشروعات التى تم تنفيذها بقرى المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

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