تخدم 150 ألف نسمة..محافظ أسوان يتفقد لوحة الكهرباء بالبحيرة إدفو

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مشروع لوحة توزيع الكهرباء بقرية البحيرة بإدفو ، والتى تم تنفيذها بنسبة 100 % بواسطة جهاز التعمير ، وتم دخولها الخدمة ضمن المشروعات المدرجة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، وتكلف مبلغ 21 مليون جنيه لخدمة أكثر من 150 ألف نسمة داخل 9 قرى وهى وادى الرديسية وأم سلمة والطوناب وخور الزق والفوزة غرب والفوزة شرق والبحيرة والعدوة شرق والعدوة غرب .

وأثناء متابعة لمكونات لوحة التوزيع برفقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، وعاطف كامل رئيس المدينة .

إستمع محافظ أسوان لشرح تفصيلى عن المشروع المهندس حسين محمد مدير الكهرباء بجهاز التعمير ، والذى أشار إلى أن مبنى لوحة التوزيع مكون من طابقين بطول 250 م2 ، الطابق الأول خاص بالخلايا ، والطابق الثانى مبنى إدارى للعاملين ، واللوحة عبارة عن جهد قدرة 11 ك . ف ، وتضم 17 خلية منها 4 خلايا للدخول .

و 10 خلايا للخروج ، وخلية ربط قضبان ، وخلية محول مساعد ، وتمتد من الربط الحلقى ، وتعتمد اللوحة على التغذية الأساسية ، والتغذية البديلة لسهولة الصيانة وإستمرارية التغذية الكهربائية لجميع القرى المربوطة عليها ، وهو ما ساهم فى تخفيف الأحمال عن المغذيات القديمة المتهالكة .

حياة كريمة

ولفت إلى أنه تم تمديد 418 كم كابلات جهد متوسط بإدفو شرق ، وتركيب 320 محول بقدرات مختلفة ، وتم كذلك مد مليون متر طولى من موصلات الجهد المنخفض ، وتركيب 7600 عمود جهد منخفض ، وكذا تركيب 5 ألاف كشاف قدرة 100 وات ، وإنشاء 4 لوحات توزيع هى البحيرة والنزل والكحال والعقيبة لتساهم فى توفير التيار الكهربائى لقرى إدفو شرق بالكامل ، وتكلفت هذه الأعمال حوالى مليار جنيه تقريباً .

فيما قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفقد مشروع مركز شباب النوبيين بقرية الرديسية بمركز إدفو ، والذى تم نهوه بنسبة 100 ٪ ، وبتكلفة 6 مليون جنيه على مساحة 3 ألاف م2 ، ويأتى ضمن المشروعات التى تم تنفيذها بقرى المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .