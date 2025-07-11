أسوان في 24 ساعة| طبل وزغاريد بنهاية امتحانات الثانوية العامة.. ومتابعة مشروعات حياة كريمة والإصحاح البيئي

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق: 10/7/2025 أحداثا متنوعة.

نستعرض عبر منصة وعدسة " صدى البلد " كواليس اليوم الختامي والأخير لماراثون امتحان الثانوية العامة فى محافظة أسوان حيث عبر الطلاب وأولياء أمورهم عن فرحتهم بانتهاء مرحلة الامتحانات بعد فترة طويلة واصلوا فيها الليل بالنهار على مدار عام .

وقام العديد من الطلاب بالرقص على أنغام الطبول والزغاريد، بجانب إطلاق الشماريخ والألعاب النارية ابتهاجا بفرحة انتهاء الامتحانات، وسط صيحات الزغاريد المختلفة.

https://www.elbalad.news/6630382

أوضحت الدكتورة ولاء سعد عرفة منسق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بأسوان بأنه فى ظل تنفيذ تعليمات محافظ أسوان فقد تم الكشف وإجراء تحليل المخدرات على سائقى السيرفيس وسيارات النقل الثقيل والملاكى فى 3 كمائن متحركة مفاجئة أمس الأربعاء بالتنسيق مع إدارة المرور.

ويأتى ذلك ضمن الجهود الملموسة التى ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لمجلس الوزراء بالتعاون مع إدارة مرور أسوان سواء فى مجال الكشف عن مدمنى ومتعاطى المخدارات، أو فى مجال التوعية بمخاطر الإدمان ضمن محاور مبادرة " أسوان بلا إدمان " التى أطلقها اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

https://www.elbalad.news/6630377

جهود متنوعة

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بعقد الإجتماع التنسيقى الدورى للجنة الإصحاح البيئى بالمحافظة ، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية ومسئولى المديريات والشركات والأجهزة التنفيذية المعنية ويأتى ذلك من أجل توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطنين والزائرين .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين جميع الجهات ، مع تكثيف الجولات الميدانية من أجل المتابعة المستمرة لأداء وسير العمل بالمرافق والمنشآت الخدمية .

https://www.elbalad.news/6630412

قامت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بمشاركة مديرية التضامن الاجتماعى فى محافظة أسوان لتوزيع عدد (21) رأس ماشية عشار لـ 21 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بقرية بنبان بمركز دراو فى محافظة أسوان، وذلك تنفيذأ لتعليمات اللواء الدكتور اسماعيل كمال محافظ أسوان.

https://www.elbalad.news/6630397

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بزيارة ميدانية للمركز التكنولوجى للخدمات الحكومية بقرية الطوناب بإدفو ، والذى تم إنشاؤه بتكلفة 13 مليون جنيه، وعلى مساحة 750 م٢ ليساهم فى تقديم الخدمات المختلفة .

وأطمئن الدكتور إسماعيل كمال على منظومة العمل بالمركز ومستوى الأداء للخدمات المقدمة بالمجمع الخدمى ، والتى تضم المركز التكنولوجى ومكاتب للتموين والبريد والتضامن الإجتماعى ووحدات قروية ومجالس محلية، وجارى تشغيل السجل المدنى والشهر العقارى.

https://www.elbalad.news/6630436

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة حزمة من المشروعات المتنوعة " بمختلف قطاعات العمل العام داخل مركز ومدينة إدفو ، ومن بينها مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة ، والتى يصل عدد مشروعات المبادرة الرئاسية فيها إلى 753 مشروع بتكلفة 10 مليار جنيه ، لتخدم أكثر من 700 ألف نسمة بـ 13 قرية رئيسية و 202 تابع.

وشملت الجولة التي رافقه فيها اللواء ياسر عبد الشافي معاون المحافظ للمشروعات والمهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وعاطف كامل رئيس المدينة، فضلاً عن القيادات التنفيذية المعنية.

https://www.elbalad.news/6630416