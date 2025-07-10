طبل ورقص.. كواليس اليوم الختامي لماراثون الثانوية العامة بأسوان

نستعرض عبر منصة وعدسة " صدى البلد " كواليس اليوم الختامي والأخير لماراثون امتحان الثانوية العامة فى محافظة أسوان حيث عبر الطلاب وأولياء أمورهم عن فرحتهم بانتهاء مرحلة الامتحانات بعد فترة طويلة واصلوا فيها الليل بالنهار على مدار عام .

وقام العديد من الطلاب بالرقص على أنغام الطبول والزغاريد، بجانب إطلاق الشماريخ والألعاب النارية ابتهاجا بفرحة انتهاء الامتحانات، وسط صيحات الزغاريد المختلفة.

وكان قد توجه طلاب الثانوية العامة بمحافظة أسوان، بإجمالي 8938 طالبا وطالبة، لأداء اليوم الأخير والختامى فى ماراثون الامتحانات الذى استمر على مدار نحو شهر فى الفترة من 15 يونيو الماضى، لينتهي اليوم، الخميس 10 يوليو.

كواليس اليوم الختامي لماراثون امتحان الثانوية العامة

وأكد محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة بأسوان هذا العام يبلغ 8938 طالبًا وطالبة، موزعين على 27 لجنة بواقع 26 لجنة عامة ولجنة للمكفوفين، موزعة كالتالي: 8 لجان بإدارة أسوان التعليمية وتضم 3334 طالبًا وطالبة، 3 لجان بإدارة دراو التعليمية وتضم 610 طلاب وطالبات، 4 لجان بإدارة كوم أمبو التعليمية وتضم 1737 طالبًا وطالبة، 4 لجان بإدارة نصر النوبة التعليمية وتضم 607 طلاب وطالبات، و8 لجان بإدارة إدفو التعليمية وتضم 2650 طالبًا وطالبة.

وقال إن إجمالي طلاب النظام الحديث يبلغ 8034 طالبًا وطالبة بواقع 1423 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و6137 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و474 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات)، بينما يبلغ إجمالي عدد طلاب النظام القديم 904 طلاب وطالبات بواقع 133 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و700 طالب وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و71 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأضاف أن الصناديق الخاصة بنقل كراسات الامتحان قد وصلت إلى مركزي التوزيع (أسوان وإدفو)، وتم توفير جميع السيارات الخاصة بالنقل.