قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يستقبل رئيس مجلس الدولة الصيني: مباحثات موسعة وتوقيع وثائق تعاون
رئيس الوزراء ووزير الاستثمار يبحثان خطط جذب الاستثمارات وتطوير المناطق الحرة
يخدمون أغراضا مشبوهة.. المجلس الأوروبي للأئمة يتبرأ من زيارة «أئمة مزعومين» لإسرائيل
مفتي الجمهورية: زيارة أئمة أوروبيين لـ إسرائيل مُنكرة وأصحابها باعوا ضمائرهم بثمنٍ بخس
عيار 21 نزل 400 جنيه من أعلى قمة.. سعر الذهب يتراجع اليوم الخميس
بعد انتشار الفيديو.. القبض على شخص استعرض بدراجته النارية بطنطا| شاهد
الطقس خلال 72 ساعة قادمة .. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة
٤٦٩ طلبا على النظام الفردي.. الوطنية للانتخابات تغلق باب الترشح لـ مجلس الشيوخ
إبراهيم سعيد يقاضي طليقته وابنته بتهمة تزوير مستندات قضايا النفقة
7 لاعبين من يد الزمالك يتقدمون بشكوى ضد النادي للمطالبة بمستحقات متأخرة
بالأسماء.. مصرع سيدة وإصابة 7 آخرين إثر انقلاب سيارة بترعة في المنوفية
حريق محدود بمحيط فندق شهير على النيل بالقاهرة.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طبل ورقص.. كواليس اليوم الختامي لماراثون الثانوية العامة بأسوان

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
محمد عبد الفتاح

نستعرض عبر منصة وعدسة " صدى البلد " كواليس اليوم الختامي والأخير لماراثون امتحان الثانوية العامة فى محافظة أسوان حيث عبر الطلاب وأولياء أمورهم عن فرحتهم بانتهاء مرحلة الامتحانات بعد فترة طويلة واصلوا فيها الليل بالنهار على مدار عام .

وقام العديد من الطلاب بالرقص على أنغام الطبول والزغاريد، بجانب إطلاق الشماريخ والألعاب النارية ابتهاجا بفرحة انتهاء الامتحانات، وسط صيحات الزغاريد المختلفة.

وكان قد توجه طلاب الثانوية العامة بمحافظة أسوان، بإجمالي 8938 طالبا وطالبة، لأداء اليوم الأخير والختامى فى ماراثون الامتحانات الذى استمر على مدار نحو شهر فى الفترة من 15 يونيو الماضى، لينتهي اليوم، الخميس 10 يوليو.

كواليس اليوم الختامي لماراثون امتحان الثانوية العامة

وأكد محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة بأسوان هذا العام يبلغ 8938 طالبًا وطالبة، موزعين على 27 لجنة بواقع 26 لجنة عامة ولجنة للمكفوفين، موزعة كالتالي: 8 لجان بإدارة أسوان التعليمية وتضم 3334 طالبًا وطالبة، 3 لجان بإدارة دراو التعليمية وتضم 610 طلاب وطالبات، 4 لجان بإدارة كوم أمبو التعليمية وتضم 1737 طالبًا وطالبة، 4 لجان بإدارة نصر النوبة التعليمية وتضم 607 طلاب وطالبات، و8 لجان بإدارة إدفو التعليمية وتضم 2650 طالبًا وطالبة. 

وقال إن إجمالي طلاب النظام الحديث يبلغ 8034 طالبًا وطالبة بواقع 1423 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و6137 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و474 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات)، بينما يبلغ إجمالي عدد طلاب النظام القديم 904 طلاب وطالبات بواقع 133 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و700 طالب وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و71 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات). 

وأضاف أن الصناديق الخاصة بنقل كراسات الامتحان قد وصلت إلى مركزي التوزيع (أسوان وإدفو)، وتم توفير جميع السيارات الخاصة بالنقل.

 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس ..درجاتك هنا

سامح عبد العزيز

تلوث في الدم.. سبب وفاة المخرج سامح عبد العزيز عن عمر 48 عاما

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

وزير التربية والتعليم

قرارات جديدة تُطبق بجميع المدارس من العام الدراسي المقبل ..ماذا أعلنت التعليم؟

شادي زلطة

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. أول رد رسمي من التعليم بشأنه

محطة الكهرباء المحترقة

حقيقة وقوع حريق في محول كهرباء بشبرامنت وانقطاع التيار .. صور

10 جيجا مجانًا لمشتركي الإنترنت الأرضي وجيجا للمحمول لهذا السبب

قرار حكومي.. 10 جيجا مجانًا لمشتركي الإنترنت الأرضي وجيجا للمحمول لهذا السبب

زيادة المرتبات 2025.. هؤلاء يحصلون على 3000 جنيه إضافية يوم 22 في الشهر

زيادة المرتبات 2025.. هؤلاء يحصلون على 3000 جنيه إضافية يوم 22 في الشهر

ترشيحاتنا

وسام أبو على

نادي أمريكي.. مفاجأة بشأن رحيل وسام أبو علي عن الأهلي

صورة من الزيارة

وزير الشباب يزور معسكر منتخب 17 سنة ويطمئن على استعداداته لـ كأس العالم

رودريجو

رودريجو يقترب من مغادرة ريال مدريد وسط اهتمام أوروبي واسع

بالصور

وليد فواز وأحمد السعدني.. أبرز نجوم الفن من جنازة المخرج سامح عبدالعزيز

أحمد حلمي ووليد فواز من جنازة المخرج سامح عبدالعزيز
أحمد حلمي ووليد فواز من جنازة المخرج سامح عبدالعزيز
أحمد حلمي ووليد فواز من جنازة المخرج سامح عبدالعزيز

احذر شرب الشاي والقهوة باللبن.. مزيج قد يخفي مخاطر صحية صادمة

مخاطر صحية لشرب الشاي والقهوة بالحليب
مخاطر صحية لشرب الشاي والقهوة بالحليب
مخاطر صحية لشرب الشاي والقهوة بالحليب

أبرزهم محمد هنيدي ومحمد سعد .. نجوم الفن فى جنازة المخرج سامح عبدالعزيز

محمد هنيدي ومحمد سعد من جنازة سامح عبدالعزيز
محمد هنيدي ومحمد سعد من جنازة سامح عبدالعزيز
محمد هنيدي ومحمد سعد من جنازة سامح عبدالعزيز

وزير الموارد المائية والري يتابع حالة المنظومة المائية بمركز منيا القمح

وزير الري
وزير الري
وزير الري

فيديو

بوستر ألبوم حنين

حنين تطرح الجزء الأول من ألبومها الجديد بياع كلام

أحمد عامر

بعد وداع صديقه أحمد عامر.. رحيل المطرب الشعبي محمد عواد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

ماذا حدث في سعر الذهب قبل الإجتماع المرتقب لـ البنك المركزي ؟

لقطة من الفيديو

ضبط بطل فيديو السب والألفاظ الخادشة على الأوتوستراد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد