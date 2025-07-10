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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فى اليوم الختامى لماراثون امتحانات الثانوية العامة.. 8938 طالبا يؤدون الامتحانات بأسوان

طلاب الثانوية العامة بأسوان
طلاب الثانوية العامة بأسوان
محمد عبد الفتاح

يتوجه طلاب الثانوية العامة بمحافظة أسوان، بإجمالى 8938 طالبا وطالبة، لأداء اليوم الأخير والختامى فى ماراثون الامتحانات الذى استمر على مدار نحو شهر فى الفترة من 15 يونيو الماضى، لينتهى اليوم، الخميس 10 يوليو.

وأكد محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة بأسوان هذا العام يبلغ 8938 طالبًا وطالبة، موزعين على 27 لجنة بواقع 26 لجنة عامة ولجنة للمكفوفين، موزعة كالتالي: 8 لجان بإدارة أسوان التعليمية وتضم 3334 طالبًا وطالبة، 3 لجان بإدارة دراو التعليمية وتضم 610 طلاب وطالبات، 4 لجان بإدارة كوم أمبو التعليمية وتضم 1737 طالبًا وطالبة، 4 لجان بإدارة نصر النوبة التعليمية وتضم 607 طلاب وطالبات، و8 لجان بإدارة إدفو التعليمية وتضم 2650 طالبًا وطالبة.  

ماراثون الثانوية العامة 

وقال إن إجمالي طلاب النظام الحديث يبلغ 8034 طالبًا وطالبة بواقع 1423 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و6137 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و474 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات)، بينما يبلغ إجمالي عدد طلاب النظام القديم 904 طلاب وطالبات بواقع 133 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و700 طالب وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و71 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).  

وأضاف أن الصناديق الخاصة بنقل كراسات الامتحان قد وصلت إلى مركزي التوزيع (أسوان وإدفو)، وتم توفير جميع السيارات الخاصة بالنقل.

في سياق متصل، أكد وكيل الوزارة أن المديرية وقعت بروتوكولات تعاون مشترك بينها وبين مديريات وهيئات “الصحة – الإسعاف – التأمين – الكهرباء – المياه – التموين – الأمن – الحماية المدنية”، كلٌّ في مجاله، للمعاونة في أعمال الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن لجان المتابعة التي ضمَّت القيادات التعليمية تفقدت اللجان والاستراحات، وتأكدت من جاهزيتها.

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