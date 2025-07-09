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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يطمئن على منظومة التأمين والإطفاء بالسنترال الرئيسى

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

اطمأن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على إنتظام تشغيل السيرفرات ونظم الإتصالات وآلية تقديم الخدمات للعملاء والمواطنين بالسنترال الرئيسى للإتصالات ، وأيضاً مركز خدمة المبيعات والعملاء من خلال شبكات الإنترنت والخطوط الساخنة والأرضية لسرعة التفاعل مع أى شكاوى أو مطالب جماهيرية .

وأثناء جولته برفقة المهندس محمد عزت نائب مدير فرع شركة الإتصالات ، تابع الدكتور إسماعيل كمال أسلوب تشغيل السيرفرات ، ودرجات الأمان والتأمين الخاص بها للحفاظ على درجة الحرارة بها .

وأكد المحافظ على أهمية المراجعة المستمرة لآلية التشغيل لمنظومة الإطفاء الذاتى والتى تعمل فور وجود تحذير إلكترونى بشكل مباشر للسيطرة على أى حريق فى حينه ، وهو الذى يتطلب معه حصول العاملين على دورات تدريبية فى الإطفاء والإسعافات الأولية.

نظم الإتصالات

وخلال جولته إستمع محافظ أسوان لشرح من جمال سيد رئيس قسم السلامة والصحة المهنية بفرع الشركة عن منظومة شبكة الحريق للسنترال الذى يقع على مساحة 1200 م2 ، طبقاً لمواصفات الكود المصرى حيث تحتوى الشبكة على 3 خزانات حريق سعة كل خزان 50 ألف لتر ، فضلاً عن صناديق وخراطيم حريق رطبة ومدادات جافة موزعة على جميع الأدوار بهدف التدخل السريع فى أى طوارئ ، بالإضافة إلى سيارات الحماية المدنية ، وتغطى السنترال بالكامل ، وفى كل دور يوجد به صندوق جاف وصندوق رطب .

ولفت إلى وجود 54 جهاز إطفاء متنوع (بودرة كيماوى – ثانى أكسيد الكربون – ورغوى ) بأحجام مختلفة تغطى المبنى ، وتعمل بحالة جيدة ، ويتم المرور عليها والتأكد من جودتها بصفة شهرية ، بالإضافة إلى وجود باب رئيسى و 3 أبواب جانبية لإستخدامها فى حالة الطوارئ ، علاوة على وجود نظام إنذار معنون يغطى السنترال بالكامل ، ويعمل أيضاً بحالة جيدة .

فيما قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة ميدانية للإطمئنان على منظومة الإطفاء الذاتى والإنذار بعدد من المنشآت الحكومية فى وسط المدينة شملت محطة مياه الشرب بفريال ، ومقر الشركة ومركز خدمة العملاء بها ، وأيضاً مركز الخدمات التابع لقطاع كهرباء أسوان .

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