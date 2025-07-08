إصابة 10 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبوسمبل - أسوان البري

تعرض 10 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبو سمبل / أسوان البرى مساء اليوم الثلاثاء ، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والاسعافات الأولية.

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبو سمبل / أسوان.

وبالمعاينة والفحص الجهات المختصة تبين أن السيارة يستقلها 10 أشخاص ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

حادث

فيما تعرض 10 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية .

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى عند منطقة نزلة الكرابلة بمركز إدفو شمال المحافظة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة .

لقى شخص مصرعه بطلق نارى فى ظروف غامضة ، فيما أصيب آخر فى طريق إدفو / مرسى علم، وتم إيداع الجثة بالمشرحة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم .

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الاجهزة المعنية اخطارا يفيد بوجود جثة بها طلق نارى ، وشخص آخر مصاب بالكيلو 35 بطريق إدفو / مرسى علم ، وتبين أن المصاب بطلق نارى فى القدم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم ، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة إدفو العمومية ، وتم تحرير محضر بالواقعة.

لقي طفل مصرعه نتيحة تعرضه للغرق فى ترعة كوبرى مقار بمدينة إدفو شمال أسوان، وتم انتشال الجثة وايداعها في المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.