توزيع لحوم الأضاحى لمؤسسة مصر الخير على 21 ألف و680 أسرة بأسوان

قام فرع مؤسسة مصر الخير بأسوان ، بتوزيع لحوم الأضاحى على المستفيدين من الأسر الأكثر إحتياجاً ، بمختلف المدن والمراكز بكل عدالة وشفافية لوصولها للمستحقيق على الوجه الأكمل ، وذلك بناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

يأتى ذلك ضمن مشروع الأضاحى، الذى تنفذه مؤسسة مصر الخير بشكل سنوى لتوفير " حياة كريمة "، للمواطنين تواكباً مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن .

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى للمؤسسة بأنه فى ظل التنسيق المستمر مع محافظ أسوان ، وبرعاية كريمة من الدكتور على جمعة رئيس مجلس الأمناء ، وبإشراف من الدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى للمؤسسة ، ومتابعة من أحمد صلاح مدير قطاع التنفيذ .

وتم ذبح وتوزيع 123 رأس من العجول بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، حيث تمت عمليات الذبح وفقاً للشروط الشرعية والصحية المعتمدة ، وتحت إشراف بيطرى كامل ، وبالتعاون مع الجهات المعنية لضمان سلامة اللحوم وجودتها قبل توزيعها على المستفيدين .

لحوم الأضاحى

ولفت إلى أن الأسر المستفيدة من لحوم الأضاحى بلغت 21 ألف و 680 أسرة منهم 19 ألف و 680 أسرة بكافة المراكز والمدن ، كما تم توزيع اللحوم أيضاً على نحو 2000 أسرة متواجدة داخل المحافظة من الدول الشقيقة .

وفى نفس الوقت قامت مؤسسة مصر الخير بالتبرع بناتج حملة " صك الأضحية " لجمعيات الرفق بالحيوان للمساعدة فى تحقيق الإستدامة وإستكمال دائرة التنمية وذلك ضمن جهود المؤسسة لتقديم يد العون للأسر الأكثر إحتياجاً وتوفير لحوم الأضاحى لهم فى مختلف قرى ومراكز المحافظة .

فيما استقبلت الصوامع والشون والبناكر فى أسوان كميات القمح بإجمالى 543 ألف و 207 طن بنسبة وصلت إلى 111 % من المستهدف ، وهو الذى يتم توريده من المساحة المنزرعة بالقمح بواقع 409 ألف و 547 فدان .