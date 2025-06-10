أسوان : إغلاق نهائى لـ10 محلات مخالفة ورفع 500 حالة إشغال

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان حملة مكبرة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بنطاق أحياء غرب وشرق المدينة حيث نجحت جهود الحملة فى الإغلاق والتشميع النهائى لـ 10 محلات مخالفة بسور السكة الحديد بمنطقة السيل لقيام المخالفين بالتعدى على حرم السور من خلال إقامة محلات مخالفة وإعادة فتح محلات أخرى قد سبق غلقها لكونها بدون ترخيص ذلك إستكمالاً لجهود المحافظة المستمرة للقضاء على العشوائيات ، وبناءاً على توجيهات من اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بالتصدى لكافة أشكال التعدى والإشغال التى يقوم بها بعض المخالفين لإستغلال أجازة عيد الأضحى .

إزالة إشغالات

وأثمرت جهود الحملة عن رفع أكثر من 500 حالة إشغال شملت 220 كرسى و 220 تربيزة و 7 فاترين عشوائية ، و 20 ميزان ، و 50 تندة مخالفة ، وتم مصادرة المضبوطات ، فيما شارك فى أعمال الحملة نواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء غرب وجنوب وشرق ، وجميع الفنيين والمساعدين والموظفين بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات الأمنية بإشراف اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن .

وتواصل الحدائق العامة والمتنزهات بإجمالى 140 حديقة بمختلف مراكز ومدن المحافظة إستقبال المواطنين والأفواج السياحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك للإستمتاع بالبانوراما الجمالية بهذه الحدائق والمتنزهات التى تزينت وأصبحت فى أبهى صورها بزيادة المسطحات الخضراء وتهذيب ورى الأشجار بها .

وقام العاملين بإدارة الحدائق العامة بالمحافظة بقيادة المهندس محمد حسن بتوزيع الهدايا والبالونات والألعاب على الأطفال الذين توافدوا على الحدائق وفقاً لتكليفات محافظ أسوان بهدف إضفاء الأجواء الإحتفاليه والفرحة والبهجة على الأطفال خلال العيد .