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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الحديقة النباتية بأسوان تستقبل 1500 زائر خلال أيام عيد الأضحى المبارك

الحديقة النباتية بأسوان
الحديقة النباتية بأسوان
محمد عبد الفتاح

قال الدكتور عمرو محمود، مدير عام الحديقة النباتية في أسوان، إن الحديقة استقبلت مئات الزوار والأسر على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، فضلًا عن السائحين من مختلف الجنسيات باعتبارها ضمن أبرز المعالم السياحية البارزة داخل مدينة أسوان.

وأضاف محمود أن أعداد الزائرين من السائحين والعائلات الأسوانية على مدار أيام عيد الأضحى المبارك وصلت إلى 1500 زائر، منهم 350 أجنبيًا من مختلف الجنسيات، و1150 مصريا للاحتفال بالعيد وسط المقومات الطبيعة داخل الحديقة.

وأوضح أن الحديقة النباتية تعتبر متحفا نباتيا بارزا ومميزا، حيث إنها تقع على مساحة 18 فدانا، وتضم 27 حوضا يحتوى على أكثر من 800 نوع من النباتات الاستوائية وشبه الاستوائية.

وذكر أن الحديقة النباتية أنهت جميع استعداداتها لاستقبال الأعداد الكبيرة من السائحين والزائرين، وأن الحديقة تستقبل زوارها على مدار العام ولكن تتزايد الأعداد خلال احتفالات الأعياد والموسم.

الحديقة النباتية 

وبالتزامن مع أيام عيد الأضحى المبارك، حرص المئات من الأسر والسائحين من مختلف بلدان العالم على التوافد إلى الحديقة النباتية لقضاء أوقات ممتعة برفقة أطفالهم وأفراد العائلة، حيث إنهم اصطحبوا برفقتهم الألعاب والمأكولات والمشروبات التي تكفيهم طوال فترة تنزههم بالحديقة. 

وتابع مدير عام الحديقة النباتية فى أسوان أن الحديقة النباتية مساحتها شاسعة، وأنها تحتوى على أجمل وأندر الأشجار التي يبلغ عمرها ما يقرب من 150 سنة المقومات الطبيعة التي تتمثل فى الرمال والصخور بانوراما جمالية تجعل الزائر مستمتعًا بقضاء احتفالات الأعياد والمواسم فيها، بالإضافة إلى سعر التذكر 10 جنيهات وفي متناول الجميع. 

وأشار إلى أن الحديقة النباتية فى أسوان تعد متحفا نباتيا ومؤسسة علمية لخدمة الباحثين والدراسين وجميع الأطياف الزراعية ولدينا العشرات من الأبحاث العلمية.

وتجدر الإشارة إلى أن مساحة الحديقة تبلغ ما يقرب من 18 فدانًا وسط ضفاف النيل، وتحتوي على 27 حوضًا نباتيًا يضم  اكتر من 800 نوع نبات، منها نباتات استوائية وشبه استوائية غير موجودة في مصر، وتعد أبرز ما يميز الحديقة، منها أشجار خشبية، وعطرية، وطبية، ونباتات توابل، ونباتات ومتوافر داخل الحديقة كل الخدمات التي يحتاجها الزائرون سواء دورات المياه المساجد الكافتيريا حتي يتمكن جميع الزوار من قضاء أوقات ممتعة أثناء زيارتهم للحديقة.

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