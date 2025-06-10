أسوان في 24 ساعة.. توريد للقمح ورفع للقمامة ومتابعة لمبادرة بلا إدمان

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق 9/6/2025 أحداث متنوعة .

فقد أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عن تخطى نسبة المستهدف توريده من كميات القمح إلى 103.7 % بواقع 507 ألف و 251 طن منذ إنطلاق الموسم فى منتصف إبريل الماضى ، وهو الذى يأتى فى ظل زيادة المساحات المنزرعة من هذا المحصول الإستراتيجى بإجمالى 409 آلاف و 547 فدانا.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المزارعين لإنجاح موسم توريد القمح وإستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى لموسم الحصاد 2025 .

https://www.elbalad.news/6599365

قام اللواء ياسر عبد الشافى معاون محافظ أسوان بتفقد أعمال وجهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لرفع المخلفات بالأحياء المختلفة ، ومن بينها حى المحمودية ، والذى شهد رفع 250 طن من كميات القمامة وتم نقلها بواسطة المعدات والسيارات ذات الحمولات المتنوعة إلى المدفن المحكوم ، وقد لاقت هذه الجهود إشادة وتفاعل من المواطنين .

https://www.elbalad.news/6599372

جهود متنوعة

تواصل مبادرة " أسوان بلا إدمان " التى أطلقها اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تنفيذ أنشطتها وجهودها المتنوعة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وذلك وفقاً للإستراتيجية الوطنية للدولة لمكافحة المخدرات ٢٠٢٥ / ٢٠٢٨.

وفى هذا الإطار أوضحت الدكتور ولاء سعد عرفة منسق الصندوق بأسوان بأنه فى ظل تنفيذ توجيهات محافظ أسوان فقد تم الإعلان عن فتح باب التطوع للشباب للإنضمام لفريق ووحدة التطوع وذلك لتدريبهم على البرامج الوقائية المختلفة من أجل تنفيذ حملات التوعية بجميع مراكز وقرى المحافظة ، وهو المحور الثالث الذى ترتكز عليه المبادرة .

https://www.elbalad.news/6599376

قام العاملين بإدارة الحدائق العامة بمحافظة أسوان بقيادة المهندس محمد حسن بتوزيع الهدايا والبالونات والألعاب على الأطفال الذين توافدوا على الحدائق وفقاً لتكليفات محافظ أسوان بهدف إضفاء الأجواء الإحتفاليه والفرحة والبهجة على الأطفال خلال العيد .

وتواكب مع ذلك قيام اللجان المختصة بالمرور على المراسى والعائمات بأنواعها المختلفة لمراجعة التراخيص والسلامة الإنشائية ومنع التحميل الزائد للحفاظ على سلامة المواطن الأسوانى من أى أضرار.

https://www.elbalad.news/6599368