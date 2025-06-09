رفع 250 طن قمامة بحي المحمودية في حملة نظافة مكثفة بأسوان

قام اللواء ياسر عبد الشافى معاون محافظ أسوان بتفقد أعمال وجهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لرفع المخلفات بالأحياء المختلفة ، ومن بينها حى المحمودية ، والذى شهد رفع 250 طن من كميات القمامة وتم نقلها بواسطة المعدات والسيارات ذات الحمولات المتنوعة إلى المدفن المحكوم ، وقد لاقت هذه الجهود إشادة وتفاعل من المواطنين .

جهود مكثفة يتم تنفيذها على مدار اليوم بمختلف المراكز والمدن لتحويل تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لواقع ملموس من خلال تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع مخلفات القمامة والتراكمات أولاً بأول بكافة الأحياء والمناطق السكنية .

وفى نفس السياق يواصل رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن جهودهم خلال الفترة الصباحية والمسائية لتنفيذ توجيهات محافظ أسوان المتعلقة بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات وجرد الأتربة ، مع تفريغ الحاويات والصناديق من القمامة بشكل مستمر لخلق متنفس حيوى وبيئة نظيفة أمام المواطن الأسوانى والزائرين لزهرة الجنوب.

جهود المحليات

هذا فيما تواصل مبادرة " أسوان بلا إدمان " التى أطلقها اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تنفيذ أنشطتها وجهودها المتنوعة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وذلك وفقاً للإستراتيجية الوطنية للدولة لمكافحة المخدرات ٢٠٢٥ / ٢٠٢٨ .

وفى هذا الإطار أوضحت الدكتور ولاء سعد عرفة منسق الصندوق بأسوان بأنه فى ظل تنفيذ توجيهات محافظ أسوان فقد تم الإعلان عن فتح باب التطوع للشباب للإنضمام لفريق ووحدة التطوع وذلك لتدريبهم على البرامج الوقائية المختلفة من أجل تنفيذ حملات التوعية بجميع مراكز وقرى المحافظة ، وهو المحور الثالث الذى ترتكز عليه المبادرة .

وقالت بأنه تم تنفيذ لقاءات مع الدفعة الأولى بواقع 50 شاب وفتاة لتصل إلى 250 متطوع جديد يتم ضمهم للوحدة التى يوجد بها حالياً 150 متطوع حيث يتم عرض البناء المعرفى الخاص بقضية المخدرات تمهيداً لتدريبهم على برامج المهارات الحياتية لرفع قدراتهم الذاتية ، وإستثمار مهاراتهم في التوعية والوقاية .