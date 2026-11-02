قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التنظيم والإدارة يعلن ترشيح باقي قائمة انتظار معلمي الدراسات الاجتماعية.. وإتاحة نتائج التظلمات
رئيس برلمانية التجمع: تعديلات قانون صندوق الشهداء تضمن استمرار حصول المستحقين على حقوقهم
مدبولي: مركز الذكاء الاصطناعي بوزارة الأوقاف إسهام في تحصين المجتمع
الذهب يسترد عافيته.. ارتفاع سعر عيار 18 اليوم
روسيا تستأنف هجماتها على منطقة خيرسون الأوكرانية بعد انتهاء الهدنة
الجدة وشقيقتها والعمة.. بدء محاكمة المتهمات بإنهاء حياة طفلين في جريمة الكلور
التنمية المحلية: رفع 594 إشغالا و4200 طن مخلفات و95 إنذارا لمحال مخالفة بالقاهرة
ترتيب مجموعات كأس العاصمة قبل مواجهات اليوم.. الأهلي يطارد الصدارة والزمالك يسعى للعودة
مدبولي: مركز الذكاء الاصطناعي بالأوقاف يعكس توجه الدولة للاستعانة بالتقنيات لتطوير الخطاب الديني
ملك الأردن: ثابتون على موقفنا في الدفاع عن قضايا أمتنا
حالة الطقس اليوم الإثنين.. موعد انكسار الأجواء الحارة في نوفمبر
بعد 6 أيام من البحث.. العثور على جثمان ضحية سيول وادي وتير وتسليمه لأسرته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لقاء ثلاثي بين القمر والمشتري والمريخ يبدأ الليلة.. وزخات شهب تترقبها سماء نوفمبر

لقاء ثلاثي بين القمر والمشتري والمريخ يبدأ الليلة.. وزخات شهب تترقبها سماء نوفمبر
لقاء ثلاثي بين القمر والمشتري والمريخ يبدأ الليلة.. وزخات شهب تترقبها سماء نوفمبر
أ ش أ

تشهد سماء مصر و المنطقة العربية، اعتبارا من مساء اليوم /الاثنين/، وحتى فجر غد /الثلاثاء/، اقترانا ثلاثيا يجمع القمر بكوكبي المشتري و المريخ، في مشهد فلكي يمكن رصده بالعين المجردة، ليكون أولى الظواهر الفلكية البارزة خلال شهر نوفمبر، الذي يشهد أيضا زخات شهب واقترانات كوكبية ومجموعة من الأحداث الفلكية المميزة.

وقال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لوكالة أنباء الشرق الأوسط،إن الاقتران الثلاثي يتيح لهواة الفلك متابعة الأجرام السماوية الثلاثة متقاربة ظاهريا في منطقة واحدة من السماء، خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى فجر الثلاثاء، شريطة صفاء السماء والابتعاد عن مصادر الإضاءة القوية.

وأوضح أن القمر يظهر خلال هذه الفترة في طور التناقص، بينما يبرز المشتري بسطوعه الواضح بالقرب منه، ويظهر المريخ في المنطقة السماوية نفسها، مشيرا إلى أن أفضل وقت لمتابعة المشهد يكون خلال الساعات السابقة لشروق الشمس، مع توجيه النظر نحو الجزء الشرقي من السماء.

وأضاف أن الاقتران يحدث عندما يبدو جرمان سماويان متقاربين في موقعهما بالسماء من منظور الراصد على الأرض، دون أن يعني ذلك وجودهما بالقرب من بعضهما فعليا في الفضاء.

وتتواصل الظواهر الفلكية غدا باقتران القمر بنجم "قلب الأسد"، فيما تبلغ زخة شهب الثوريات الجنوبية ذروتها خلال ليلة 4 إلى 5 نوفمبر، وتتميز هذه الشهب ببطء حركتها وإمكانية ظهور بعضها شديد السطوع.

وفي 7 نوفمبر، يقترن القمر بكوكب الزهرة ونجم «سبيكا» قبل شروق الشمس، بينما يشهد يوم 9 نوفمبر حدوث المحاق وبداية دورة قمرية جديدة، يعقبه اقتران الزهرة بنجم «سبيكا» في 10 نوفمبر، ثم اقتران القمر بنجم «قلب العقرب» بعد الغروب يوم 11 نوفمبر.

وتبلغ زخة شهب الثوريات الشمالية ذروتها ليلة 11 إلى 12 نوفمبر، بمعدل يصل إلى نحو 5 شهب في الساعة في ظروف الرصد المثالية، فيما يصل القمر إلى نقطة الأوج في 13 نوفمبر، وهي أبعد نقطة في مداره عن الأرض، على مسافة تقدر بنحو 406 آلاف و619 كيلومترا.

ويشهد يوم 16 نوفمبر اقتران كوكبي المريخ والمشتري في سماء الفجر، بينما يصل القمر إلى مرحلة التربيع الأول في 17 نوفمبر، بالتزامن مع ذروة زخة شهب الأسديات، التي يمكن أن يصل معدل ظهورها إلى نحو 15 شهابا في الساعة في ظروف الرصد المثالية.

وفي 21 نوفمبر، يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة غربية عن الشمس بزاوية تقارب 19.6 درجة، ما يوفر فرصة لرصده في السماء قبل شروق الشمس.

وأشار تادرس إلى اكتمال بدر شهر نوفمبر يوم 24 نوفمبر، المعروف باسم «قمر القندس»، كما يقترن القمر بعنقود الثريا النجمي مساء، ويصل القمر إلى نقطة الحضيض في 25 نوفمبر، وهي أقرب نقطة في مداره إلى الأرض، على مسافة تقدر بنحو 359 ألفا و348 كيلومترا.

وفي 26 نوفمبر، يصل كوكب أورانوس إلى حالة التقابل مع الشمس، عندما تقع الأرض بين الشمس والكوكب، ما يجعله في وضع مناسب للرصد طوال الليل تقريبا، وإن كانت مشاهدته تحتاج إلى منظار أو تلسكوب في الظروف المعتادة.

وأكد أن أبرز الظواهر الفلكية تختتم يوم 30 نوفمبر، بمرور القمر بالعقدة الهابطة لمداره، واقترانه بكوكبي المشتري والمريخ ونجم «قلب الأسد» قبيل شروق الشمس.

سماء مصر الظواهر الفلكية البارزة اقترانات كوكبية الأحداث الفلكية المميزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

أصحاب المعاشات

بعد قرار التأمينات.. هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟

الهلال السعودي

غموض يحيط بوصول شباب الأهلي إلى الرياض قبل مواجهة الهلال.. والزعيم يترقب قرار الاتحاد الآسيوي

لحظة انتظار استلام الجثمان

انهيار أسرة وأصدقاء لاعب البنك الأهلي السابق لحظة انتظار تشييع جثمانه بالإسماعيلية

الزمالك

60 % لمستثمرين مصريين وعرب.. الزمالك يكشف أسباب تغيير نسبة شركة الكرة

حسام الزناتى

انتهى من تشكيل فريق العمل.. لماذا تأخر الزمالك في إعلان تعيين حسام الزناتي؟

أرشيفية

مصرع 9 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة وسط منطقة سكنية بالقرب من منتجع ترامب

ضبط سائق توك توك صدم عامل توصيل

سائق توك توك يتسبب في بتر ساق عامل توصيل بالإسكندرية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

تفاصيل اختيار أفلام المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

أميتاب باتشان

بسبب تهديده بالرصاص.. أميتاب باتشان يستقبل جمهوره داخل لوح زجاجي

حسن كامي

فى ذكراه.. أبرز محطات حسن كامي وقصة زواجه

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد