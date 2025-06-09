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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان في 24 ساعة| إصلاح كسر مفاجئ بخطوط مياه.. وحملات نظافة عامة وإزالة للتعديات

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق  8/6/2025 العديد من الأحداث. 

قام معاون محافظ أسوان اللواء ياسر عبد الشافى بجولة ميدانية داخل نطاق أحياء مدينة أسوان برفقه نواب رئيس المدينة استهدفت متابعة جهود فرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لإصلاح الكسور المفاجئة فى خطوط مياه الشرب بمناطق حى خالد بن الوليد بطريق السادات وعزبة الدابودية بالكرور ، وتم التدخل وإعادة ضخ المياه وإنتظامها. 

وجرى تكثيف جهود الفرق الفنية بالشركة لإصلاح كسر مماثل فى خط المياه بمنطقة الحصايا ، ليعقبه ضخ المياه مرة أخرى. 

كما تابع معاون المحافظ جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان لرفع مخلفات القمامة بكافة أحياء المدينة ، ومن بينها حى الصداقة الجديدة ، والذى شهد رفع 300 طن من القمامة ، وتم نقلها بواسطة معدات الوحدة إلى الأماكن المخصصة لها بالمدفن المحكوم .

https://www.elbalad.news/6598667

جهود متنوعة 

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن لإزالة التعديات بكافة أشكالها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن وذلك من أجل الحفاظ على أراضى أملاك الدولة من أى محاولات للتعدى عليها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

وشدد المحافظ على المرور الميدانى اليومى لمسئولى المحليات لرصد أى حالات تعدى يقوم بتنفيذها المخالفين ، ومواجهة إستغلال البعض لأجازة عيد الأضحى المبارك لسرعة التدخل وإزالتها فى المهد على الوجه الأكمل. 

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة سيد سعدى برصد أعمال تعدى على الأرض الزراعية ، وتمت الإزالة فى المهد ومنع التعدى لعدد ٨ حالات بمساحة ١٤٠٠م٢ بناحية قرية الشطب. 

https://www.elbalad.news/6598673

قام الدكتور لؤي سعد الدين، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، بجولة ميدانية في مستشفيات الجامعة، برفقة الدكتور أشرف معبد، وكيل كلية الطب؛ وذلك للاطمئنان على سير العمل والخدمات الصحية المقدَّمة للمرضى في مختلف الأقسام الطبية.

وتفقَّد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت عددًا من الأقسام داخل المستشفى، شملت أقسام الطوارئ، الجراحة، العناية المركزة، والأطفال، حيث تبادل التهاني مع المرضى وذويهم بمناسبة العيد، في محاولة للتخفيف من آلامهم ومشاركتهم فرحة العيد رغم ظروفهم الصحية.

https://www.elbalad.news/6598450.

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