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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: مواجهة استغلال إجازة العيد بإزالة التعديات على أراض الدولة

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن لإزالة التعديات بكافة أشكالها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن وذلك من أجل الحفاظ على أراضى أملاك الدولة من أى محاولات للتعدى عليها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

وشدد المحافظ على المرور الميدانى اليومى لمسئولى المحليات لرصد أى حالات تعدى يقوم بتنفيذها المخالفين ، ومواجهة إستغلال البعض لأجازة عيد الأضحى المبارك لسرعة التدخل وإزالتها فى المهد على الوجه الأكمل. 

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة سيد سعدى برصد أعمال تعدى على الأرض الزراعية ، وتمت الإزالة فى المهد ومنع التعدى لعدد ٨ حالات بمساحة ١٤٠٠م٢ بناحية قرية الشطب بالتنسيق مع الإدارة الزراعية، وبمشاركة العاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين. 

ازالة التعديات 

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة محمد عبد العزيز بالتصدى لحالة تعدى على خطوط التنظيم بقرية أدندان التابعة لقروى بلانة وذلك بمساحة 50 م2، وتم التدخل على الفور والإزالة للتعدى ، وتم إتخاذ اللازم حيال المخالفين. 

وفى نفس السياق نفذت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة عادل مرغنى حملة إستهدفت الإزالة الفورية لحالة تعدى بمساحة 320 م2 بقرية الخريجين، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتعدى .

ويأتى ذلك بناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان للمسئولين بالمحافظة والمحليات بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم خلال أيام عيد الأضحى المبارك للوقوف على إنتظام عمل المرافق العامة ، وتشغيلها بالكفاءة والجودة المطلوبة بما يلبى إحتياجات ومطالب المواطنين منها على الوجه الأكمل ، فضلاً عن تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع مخلفات القمامة أولاً بأول ، مع تفريغ الحاويات والصناديق وجرد الأتربة من الشوارع ، وعلى جانبى الأرصفة لإضفاء المظهر الحضارى والجمالى بمختلف المراكز والمدن ، وإتاحة الفرصة للمواطن الأسوانى وضيوف المحافظة للإستمتاع بالأجواء الإحتفالية داخل بيئة ومتنفس حيوى يليق بزهرة الجنوب. 

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