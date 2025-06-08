رفع 300 طن قمامة وإصلاح لكسورات مفاجئة بخطوط مياه بأسوان

قام معاون محافظ أسوان اللواء ياسر عبد الشافى بجولة ميدانية داخل نطاق أحياء مدينة أسوان برفقه نواب رئيس المدينة استهدفت متابعة جهود فرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لإصلاح الكسورات المفاجئة فى خطوط مياه الشرب بمناطق حى خالد بن الوليد بطريق السادات وعزبة الدابودية بالكرور ، وتم التدخل وإعادة ضخ المياه وإنتظامها.

وجرى تكثيف جهود الفرق الفنية بالشركة لإصلاح كسر مماثل فى خط المياه بمنطقة الحصايا ، ليعقبه ضخ المياه مرة أخرى.

كما تابع معاون المحافظ جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان لرفع مخلفات القمامة بكافة أحياء المدينة ، ومن بينها حى الصداقة الجديدة ، والذى شهد رفع 300 طن من القمامة ، وتم نقلها بواسطة معدات الوحدة إلى الأماكن المخصصة لها بالمدفن المحكوم .

جهود متنوعة

ويأتى ذلك بناءً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان للمسئولين بالمحافظة والمحليات بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم خلال أيام عيد الأضحى المبارك للوقوف على إنتظام عمل المرافق العامة ، وتشغيلها بالكفاءة والجودة المطلوبة بما يلبى إحتياجات ومطالب المواطنين منها على الوجه الأكمل ، فضلاً عن تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع مخلفات القمامة أولاً بأول ، مع تفريغ الحاويات والصناديق وجرد الأتربة من الشوارع ، وعلى جانبى الأرصفة لإضفاء المظهر الحضارى والجمالى بمختلف المراكز والمدن ، وإتاحة الفرصة للمواطن الأسوانى وضيوف المحافظة للإستمتاع بالأجواء الإحتفالية داخل بيئة ومتنفس حيوى يليق بزهرة الجنوب.

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن لإزالة التعديات بكافة أشكالها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن وذلك من أجل الحفاظ على أراضى أملاك الدولة من أى محاولات للتعدى عليها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.