أسوان بلا إدمان تواصل أنشطتها وفعالياتها بالقرى.. والإعلان عن فتح باب التطوع

تواصل مبادرة " أسوان بلا إدمان " التى أطلقها اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تنفيذ أنشطتها وجهودها المتنوعة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وذلك وفقاً للإستراتيجية الوطنية للدولة لمكافحة المخدرات ٢٠٢٥ / ٢٠٢٨.

وفى هذا الإطار أوضحت الدكتور ولاء سعد عرفة منسق الصندوق بأسوان بأنه فى ظل تنفيذ توجيهات محافظ أسوان فقد تم الإعلان عن فتح باب التطوع للشباب للإنضمام لفريق ووحدة التطوع وذلك لتدريبهم على البرامج الوقائية المختلفة من أجل تنفيذ حملات التوعية بجميع مراكز وقرى المحافظة ، وهو المحور الثالث الذى ترتكز عليه المبادرة .

ولفتت إلى أنه تم تنفيذ لقاءات مع الدفعة الأولى بواقع 50 شابا وفتاة لتصل إلى 250 متطوعا جديدا يتم ضمهم للوحدة التى يوجد بها حالياً 150 متطوعا حيث يتم عرض البناء المعرفى الخاص بقضية المخدرات تمهيداً لتدريبهم على برامج المهارات الحياتية لرفع قدراتهم الذاتية ، واستثمار مهاراتهم في التوعية والوقاية ، وكذا تعريفهم بالبرامج الوقائية الخاصة بالأطفال وتوعيتهم بأضرار التدخين ، وتكثيف هذه البرامج لدى الأسر لما له من تأثير كبير فى مراحل التربية والتنشئة للأبناء وتعزيز عوامل الحماية من المخدرات .

أسوان بلا إدمان

وأشارت منسق الصندوق بأننا نستهدف تدريب الشباب على كيفية تنفيذ الحملات الميدانية ، وحملات طرق الأبواب والزيارات المنزلية للتعريف بمرض الإدمان ، وخطورة التراخى فى العلاج ، مع التعريف أيضاً بالخدمات العلاجية المجانية المقدمة عن طريق الخط الساخن ١٦٠٢٣ ، للعلاج فى سرية تامة ، ويمكن التقدم للتطوع عبر الإستمارة الإلكترونية على الموقع الرسمى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أو الإستمارة الإلكترونية عبر الرابط التالى : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ3dfV7fKE5zG5YVeaMmK3MXSA9BB8WUoKnBJn6dINTlT9Qw/viewform .

وأوضحت بأنه تم تنفيذ العديد من اللقاءات مع الأهالى وسط مشاركة للقيادات التنفيذية وذلك فى العديد من القرى كالكوبانية ونجع المحطة والكرور وجمعية الحصايا لتعريفهم بمحاور المبادرة وأهدافها الإنسانية النبيلة والسامية ، وتحفيزهم على المشاركة المجتمعية الجادة لحماية أبنائهم من خطر المخدرات والإدمان .