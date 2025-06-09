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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان : توريد القمح بنسبة تخطت103.7 % من المستهدف

القمح بأسوان
القمح بأسوان
محمد عبد الفتاح

أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عن تخطى نسبة المستهدف توريده من كميات القمح إلى 103.7 % بواقع 507 ألف و 251 طن منذ إنطلاق الموسم فى منتصف إبريل الماضى ، وهو الذى يأتى فى ظل زيادة المساحات المنزرعة من هذا المحصول الإستراتيجى بإجمالى 409 آلاف و 547 فدانا.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المزارعين لإنجاح موسم توريد القمح وإستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى لموسم الحصاد 2025 .

وأكد المحافظ على أهمية تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة والمرور الميداني على الأراضى الزراعية المنزرعة بالقمح من خلال اللجان التى تم تشكيلها على مستوى كل وحدة محلية ، ليتوازى ذلك مع زيادة جهود التوعية للمزارعين لتوريد كميات القمح ، مع التأكد من مراعاة كافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة.

توريد القمح

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين بأنه وفقاً لتعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق ، ومحافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال لكافة المسئولين يتم توفير التنافسية بين المزارعين من خلال تشجيعهم وحثهم لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول الإستراتيجي وتجاوز المستهدف هذا العام .

وأشار خالد أبو القاسم إلى أن الكميات الموردة من محصول القمح شملت 151 ألف و 396 طن داخل الصوامع والشون والبناكر بنطاق المحافظة ، فيما تم توريد 355 ألفا و 855 طنا داخل صوامع المحافظات المجاورة التى تم التنسيق معها لإستقبال كميات القمح وذلك فى الترامسة والمراشدة بقنا وإسنا وسوهاج وبنى سويف والفيوم والمنيا ، وهو الذى توازى معه توفير 31 ألفا و 978 من التقاوى بواسطة مراكز التجهيز فى البحيرة والعاشر من رمضان وبنى سويف.

هذا وبناء على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تواصل الحدائق العامة والمتنزهات بإجمالى 140 حديقة بمختلف مراكز ومدن المحافظة إستقبال المواطنين والأفواج السياحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك للإستمتاع بالبانوراما الجمالية بهذه الحدائق والمتنزهات التى تزينت وأصبحت فى أبهى صورها بزيادة المسطحات الخضراء وتهذيب ورى الأشجار بها.

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