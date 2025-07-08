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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: جاهزية واستعداد جيد لماراثون انتخابات الشيوخ

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
محمد عبد الفتاح

من أجل تحقيق الجاهزية والإستعداد الجيد لماراثون إنتخابات مجلس الشيوخ ، والمقرر إجراؤها خلال يومى 4 و 5 أغسطس المقبل. 

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماعاً تنسيقياً لتحديد المهام والتكليفات المطلوبة والمنوطة من كل جهة لإنجاح العملية الإنتخابية على الوجه الأكمل. 

وخلال الإجتماع الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، فضلاً عن القيادات التنفيذية والأمنية والدينية. 

وجه الدكتور إسماعيل كمال إلى أهمية إستكمال كافة التجهيزات الإدارية والفنية المطلوبة داخل وخارج اللجان التى يصل عددها إلى 190 لجنة بمختلف المراكز والمدن ، مع توفير المناخ الملائم للإدلاء بأصوات الناخبين فى سهولة تامة. 

مجلس الشيوخ 

وشدد المحافظ على المسئولين بالتعامل بحيادية كاملة مع كافة المرشحين ، وعدم التدخل فى العملية الإنتخابية بإعتبار ذلك أمر غير مقبول على الإطلاق حيث أن التعامل الخاص بهم إدارى بحت ، وينتهى خارج اللجان ، أما ما يتعلق بالإجراءات داخل اللجان فإنها من إختصاص جهات أخرى ، وسيتم إتخاذ إجراءات رادعة حيال من يثبت مخالفته للتعليمات بهذا الشأن. 

وكلف إسماعيل كمال مسئولى المحليات بالمرور الميدانى بشكل دورى على مقار اللجان للتأكد من أعمال النظافة العامة ، بجانب رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى وغير ذلك من المهام والتكليفات المتنوعة .

ووجه المحافظ بأن يتواكب مع ذلك التنسيق بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لإمدادهم بأجهزة المركز الخاصة بنقل الحدث من أرض الواقع ، ويتم إختيار مندوبين من المحليات يمتلكون الكفاءة والقدرة على التعامل مع أى أحداث طارئة ، على أن يتم تدريبهم وتلقينهم بالمهام المطلوبة ، ويتم المرور الميدانى للجنة الفرعية بدءاً من الأسبوع القادم وحتى 20 يوليو.

ليعقب ذلك مرور اللجنة الرئيسية على كافة اللجان لتلافى أى ملاحظات ، ويتم رفع تقرير تفصيلى للمحافظ لإتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف إخراج هذا العرس الديمقراطى بالشكل المشرف والراقى .

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