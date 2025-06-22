أسوان في رابع أيام الثانوية العامة.. دعم عائلي واستعدادات مكثفة لضمان سير الامتحانات

شهدت محافظة أسوان في اليوم الرابع من امتحانات الثانوية العامة مشاهد متنوعة، حيث توافد أولياء الأمور على اللجان الامتحانية مع أبنائهم الطلاب لمؤازرتهم أثناء أدائهم للمواد الدراسية، والدعاء لهم، وانتظارهم خارج اللجان حتى انتهاء المادة المقررة.

وكان طلاب الثانوية العامة قد استكملوا أداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2024/2025، حيث يؤدي 8938 طالبًا بمحافظة أسوان امتحان مادة اللغة العربية خلال الأسبوع الثاني من الامتحانات، التي انطلقت الأحد الماضي بامتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية، ويستمر ماراثون امتحانات الثانوية العامة حتى 10 يوليو المقبل.

ومن جانبه، أكد محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة بأسوان هذا العام يبلغ 8938 طالبًا وطالبة، موزعين على 27 لجنة بواقع 26 لجنة عامة ولجنة للمكفوفين، موزعة كالتالي: 8 لجان بإدارة أسوان التعليمية وتضم 3334 طالبًا وطالبة، 3 لجان بإدارة دراو التعليمية وتضم 610 طلاب وطالبات، 4 لجان بإدارة كوم أمبو التعليمية وتضم 1737 طالبًا وطالبة، 4 لجان بإدارة نصر النوبة التعليمية وتضم 607 طلاب وطالبات، و8 لجان بإدارة إدفو التعليمية وتضم 2650 طالبًا وطالبة.

وأضاف أن إجمالي طلاب النظام الحديث يبلغ 8034 طالبًا وطالبة بواقع 1423 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و6137 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و474 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات). بينما يبلغ إجمالي عدد طلاب النظام القديم 904 طلاب وطالبات بواقع 133 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و700 طالب وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و71 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأشار إلى أن الصناديق الخاصة بنقل كراسات الامتحان قد وصلت إلى مركزي التوزيع (أسوان وإدفو)، وتم توفير جميع السيارات الخاصة بالنقل.

وفي سياق متصل، أكد وكيل الوزارة أن المديرية وقعت بروتوكولات تعاون مشترك بينها وبين مديريات وهيئات (الصحة – الإسعاف – التأمين – الكهرباء – المياه – التموين – الأمن – الحماية المدنية)، كلٌّ في مجاله، للمعاونة في أعمال الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن لجان المتابعة التي ضمَّت القيادات التعليمية تفقدت اللجان والاستراحات، وتأكدت من جاهزيتها.