أسوان في 24 ساعة.. اطمئنان لعمل منظومة الإطفاء الذاتي بالمنشآت الحكومية وضبط مخالفات مرورية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق : 9 /7 /2025 أحداثا متنوعة .

وقام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة ميدانية للإطمئنان على منظومة الإطفاء الذاتى والإنذار بعدد من المنشآت الحكومية فى وسط المدينة شملت محطة مياه الشرب بفريال ، ومقر الشركة ومركز خدمة العملاء بها ، وأيضاً مركز الخدمات التابع لقطاع كهرباء أسوان حيث يأتى ذلك من أجل الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين والعاملين داخل المنشآت والمصالح المختلفة .

تابع الدكتور إسماعيل كمال منظومة الإطفاء الذاتى وشبكات ومضخات الحريق ، ووسائل السلامة والصحة المهنية ، مع الإطلاع على خطط الإخلاء عند الطوارئ سواء للعاملين بهذه المنشآت أو المواطنين المترددين عليها عند حدوث أى حرائق .

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جهود محافظة أسوان

اطمأن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على إنتظام تشغيل السيرفرات ونظم الإتصالات وآلية تقديم الخدمات للعملاء والمواطنين بالسنترال الرئيسى للإتصالات ، وأيضاً مركز خدمة المبيعات والعملاء من خلال شبكات الإنترنت والخطوط الساخنة والأرضية لسرعة التفاعل مع أى شكاوى أو مطالب جماهيرية .

وأكد المحافظ على أهمية المراجعة المستمرة لآلية التشغيل لمنظومة الإطفاء الذاتى والتى تعمل فور وجود تحذير إلكترونى بشكل مباشر للسيطرة على أى حريق فى حينه ، وهو الذى يتطلب معه حصول العاملين على دورات تدريبية فى الإطفاء والإسعافات الأولية.

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إستكمالاً لجهود أجهزة المحافظة لتنفيذ محاور مبادرة " أسوان بلا إدمان " التى أطلقها اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وفى مقدمتها محور المكافحة .

قامت إدارة المرور بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لمجلس الوزراء بتنظيم الحملات المفاجئة للكشف على متعاطى المخدرات بالطرق السريعة والداخلية بهدف الحد من حوادث الطرق.

وقد أثمرت هذه الجهود بداية من شهر يوليو الجارى عن إجراء الكشف على 75 من سائقى المركبات فى مجال القيادة تحت تأثير المخدر حيث أثبتت نتائج التحاليل عن 6 حالات إيجابية ، فضلاً عن ضبط العديد من المخالفات المرورية من بينها ضبط 9 حالات للسير عكس الإتجاه ، و 961 حالة لتجاوز السرعات المقررة ، علاوة على ضبط 49 دراجة نارية تعمل بدون لوحات معدنية ، و 38 مركبة توك توك ، و 19 سيارة بدون ترخيص وإنتهاء الترخيص ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

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كلف اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد للإشراف على فعاليات القرعة العلنية التى تم تنفيذها بقاعة مكتبة مصر العامة لتوزيع 10 سيارات ميكروباص حديثة للعمل على خط سير "المحطة / الخطارة" بمركز أسوان تحقيقاً لمبدأ العدالة والشفافية الكاملة .



https://www.elbalad.news/6629303