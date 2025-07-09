قرعة علنية لتوزيع 10 سيارات ميكروباص حديثة بأسوان

كلف اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد للإشراف على فعاليات القرعة العلنية التى تم تنفيذها بقاعة مكتبة مصر العامة لتوزيع 10 سيارات ميكروباص حديثة للعمل على خط سير "المحطة / الخطارة" بمركز أسوان تحقيقاً لمبدأ العدالة والشفافية الكاملة .

جاء ذلك فى حضور مديرى المواقف والمرور والشئون المالية والقانونية بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح السكرتير العام المساعد إلى أنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان فقد تم فتح باب التقديم لمن يرغب فى الحصول على خط السير المحطة / الخطارة حيث وصل إلى 49 متقدم ، والذين تم إجراء القرعة العلنية بينهم .

ولفت إلى أنه وفقاً للضوابط والقوانين المنظمة فقد تم إختيار 10 متقدمين كأساسين بالقرعة العلنية على هذا الخط ، بالإضافة إلى عدد 10 آخرين كإحتياطى حال عدم تمكين أحد الأساسين من إستكمال الإجراءات ، وبالتوازى يتم إنتهاء الإجراءات الخاصة بخط السير الجديد حتى يتسنى تشغيل سيارات الميكروباص ، وهو ما يصب فى صالح المواطن الأسوانى بالشكل المطلوب .

قرعة علنية

فيما قامت إدارة المرور بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لمجلس الوزراء بتنظيم الحملات المفاجئة للكشف على متعاطى المخدرات بالطرق السريعة والداخلية بهدف الحد من حوادث الطرق .

وأثمرت هذه الجهود بداية من شهر يوليو الجارى عن إجراء الكشف على 75 من سائقى المركبات فى مجال القيادة تحت تأثير المخدر حيث أثبتت نتائج التحاليل عن 6 حالات إيجابية ، فضلاً عن ضبط العديد من المخالفات المرورية من بينها ضبط 9 حالات للسير عكس الإتجاه ، و 961 حالة لتجاوز السرعات المقررة ، علاوة على ضبط 49 دراجة نارية تعمل بدون لوحات معدنية ، و 38 مركبة توك توك ، و 19 سيارة بدون ترخيص وإنتهاء الترخيص ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .