محافظ أسوان يتابع ميدانياً منظومة الإطفاء والحريق بالمنشآت الحكومية

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة ميدانية للإطمئنان على منظومة الإطفاء الذاتى والإنذار بعدد من المنشآت الحكومية فى وسط المدينة شملت محطة مياه الشرب بفريال ، ومقر الشركة ومركز خدمة العملاء بها ، وأيضاً مركز الخدمات التابع لقطاع كهرباء أسوان حيث يأتى ذلك من أجل الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين والعاملين داخل المنشآت والمصالح المختلفة .

وخلال جولته التى رافقه فيها المهندس عامر أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والمهندس محمد فوزى مدير قطاع كهرباء أسوان ، علاوة على رئيس مركز ومدينة أسوان إبراهيم سليمان .

تابع الدكتور إسماعيل كمال منظومة الإطفاء الذاتى وشبكات ومضخات الحريق ، ووسائل السلامة والصحة المهنية ، مع الإطلاع على خطط الإخلاء عند الطوارئ سواء للعاملين بهذه المنشآت أو المواطنين المترددين عليها عند حدوث أى حرائق .

منظومة الإطفاء الذاتى

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة فنية متخصصة تضم كافة الجهات المختصة ، ومنها إدارة الحماية المدنية للمرور والتفتيش على أنظمة الحريق بالمنشآت والمبانى الحكومية ، وأيضاً المبانى التابعة للقطاع الخاص من المولات والفنادق السياحية والأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من موافاة هذه الأنظمة للكود وإشتراطات السلامة المهنية والحماية من الحرائق ، وأسلوب التعامل مع الأعطال المفاجئة .

وحرص المحافظ على الإستماع لمطالب وإحتياجات عدد من المواطنين الذين إلتقى بهم ، موجهاً المسئولين لتلبيتها ووضع الحلول العاجلة لها وفقاً للإمكانيات المتاحة .

وأطمئن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على إنتظام تشغيل السيرفرات ونظم الإتصالات وآلية تقديم الخدمات للعملاء والمواطنين بالسنترال الرئيسى للإتصالات ، وأيضاً مركز خدمة المبيعات والعملاء من خلال شبكات الإنترنت والخطوط الساخنة والأرضية لسرعة التفاعل مع أى شكاوى أو مطالب جماهيرية .

فيما أطمئن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على إنتظام تشغيل السيرفرات ونظم الإتصالات وآلية تقديم الخدمات للعملاء والمواطنين بالسنترال الرئيسى للإتصالات ، وأيضاً مركز خدمة المبيعات والعملاء من خلال شبكات الإنترنت والخطوط الساخنة والأرضية لسرعة التفاعل مع أى شكاوى أو مطالب جماهيرية.