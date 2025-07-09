حملات مفاجئة للكشف على متعاطي المخدرات بأسوان وتحرير مخالفات مرورية

إستكمالاً لجهود أجهزة المحافظة لتنفيذ محاور مبادرة " أسوان بلا إدمان " التى أطلقها اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وفى مقدمتها محور المكافحة .

قامت إدارة المرور بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لمجلس الوزراء بتنظيم الحملات المفاجئة للكشف على متعاطى المخدرات بالطرق السريعة والداخلية بهدف الحد من حوادث الطرق.

وقد أثمرت هذه الجهود بداية من شهر يوليو الجارى عن إجراء الكشف على 75 من سائقى المركبات فى مجال القيادة تحت تأثير المخدر حيث أثبتت نتائج التحاليل عن 6 حالات إيجابية ، فضلاً عن ضبط العديد من المخالفات المرورية من بينها ضبط 9 حالات للسير عكس الإتجاه ، و 961 حالة لتجاوز السرعات المقررة ، علاوة على ضبط 49 دراجة نارية تعمل بدون لوحات معدنية ، و 38 مركبة توك توك ، و 19 سيارة بدون ترخيص وإنتهاء الترخيص ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

أسوان بلا إدمان

وبناء على تعليمات محافظ أسوان تواصل كافة الجهات المختصة تكثيف الجهود بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى لتنفيذ محورى المبادرة المتمثلين فى تقديم العلاج المجانى المناسب لحالات الإدمان ، والتوعية من أجل رفع الوعى بخطورة المخدرات .

ويأتى ذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة والشفافية الكاملة ، كلف اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد للإشراف على فعاليات القرعة العلنية التى تم تنفيذها بقاعة مكتبة مصر العامة لتوزيع عدد 10 سيارات ميكروباص حديثة للعمل على خط سير "المحطة / الخطارة" بمركز أسوان ، وذلك فى حضور مديرى المواقف والمرور والشئون المالية والقانونية بالمحافظة .

ومن جانبه أوضح السكرتير العام المساعد إلى أنه بناء على توجيهات محافظ أسوان فقد تم فتح باب التقديم لمن يرغب فى الحصول على خط السير المحطة / الخطارة حيث وصل إلى 49 متقدما ، والذين تم إجراء القرعة العلنية بينهم .