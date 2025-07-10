الكشف عن المخدرات للسائقين بـ 3 أكمنة متحركة مفاجئة والمصالح الحكومية ضمن مبادرة "أسوان بلا إدمان"

أوضحت الدكتورة ولاء سعد عرفة منسق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بأسوان بأنه فى ظل تنفيذ تعليمات محافظ أسوان فقد تم الكشف وإجراء تحليل المخدرات على سائقى السيرفيس وسيارات النقل الثقيل والملاكى فى 3 كمائن متحركة مفاجئة أمس الأربعاء بالتنسيق مع إدارة المرور.

ويأتى ذلك ضمن الجهود الملموسة التى ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لمجلس الوزراء بالتعاون مع إدارة مرور أسوان سواء فى مجال الكشف عن مدمنى ومتعاطى المخدارات، أو فى مجال التوعية بمخاطر الإدمان ضمن محاور مبادرة " أسوان بلا إدمان " التى أطلقها اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

مكافحة الإدمان

وأشارت ولاء سعد عرفة بأن الكمين المتحرك الأول كان أمام نقطة شرطة التحرير بطريق كيما حيث تم الكشف على عدد 13 سائق أكدت التحاليل على تعاطى 2 من السائقين منهم، فى حين كان الكمين الثانى فى أول طريق أسوان/ أبوسمبل السياحى تم الكشف على 13 سائق آخرين أظهرت نتيجة الكشف عليهم تعاطى واحد منهم، فى حين كان الكمين الثالث بأول طريق أسوان/ القاهرة الزراعى أمام قرية أبو الريش وتم إجراء التحاليل لعدد 10 سائقين منهم 4 حالات إيجابى.

وأكدت ولاء سعد عرفه بأنه فى مجال التوعية بمخاطر الإدمان تم توجيه قافلة ميدانية إلى مواقف سيارات السيرفيس بمختلف المراكز والمدن حيث تم التنسيق مع سائقى المركبات للصق بوسترات التوعية بالخط الساخن ١٦٠٢٣ لعلاج الإدمان مجاناً، وفى سرية تامة.

وتابعت منسق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بأنه بالتوازى مع ذلك يتم تنفيذ الحملات المفاجئة بالمصالح والمؤسسات الحكومية لإجراء الكشف عن متعاطى المخدرات وذلك ضمن الحملات الإدارية خلال الفترة الصباحية والمسائية ووفقاً لقانون ٧٣ لسنة ٢٠٢١ الخاص بشغل الوظائف والإستمرار فيها.