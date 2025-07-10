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إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بطريق وادي النقرة في أسوان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بطريق وادي النقرة في أسوان

اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية
محمد عبد الفتاح

تعرض 9 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق وادى النقرة بأسوان، وتم التعامل مع الحادث ، ونقل المصابين للمستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم .

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل وأخرى كبوت ربع نقل، على طريق وادى النقرة شمال شرق أسوان.

وتم نقل المصابين عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

حادث

تعرض 10 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبو سمبل / أسوان البرى مساء اليوم الثلاثاء ، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والاسعافات الأولية.

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبو سمبل / أسوان. 

وبالمعاينة والفحص الجهات المختصة تبين أن السيارة يستقلها 10 أشخاص ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

فيما تعرض 10 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية .

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى عند منطقة نزلة الكرابلة بمركز إدفو شمال المحافظة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة .

بينما تعرض 5 أشخاص لإصابات متفرقة نتيجة وقوع مشاجرة بين عائلتين بأسوان .

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