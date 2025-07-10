إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بأسوان

تعرض 5 أشخاص لإصابات متفرقة نتيجة وقوع مشاجرة بين عائلتين في مدينة السباعية بمركز إدفو شمال أسوان ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بأسوان إخطاراً يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وتم استخدام العصا، وأسفرت عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى النيل التخصصي لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ونجحت في فض المشاجرة، وتبين إصابة هانم .م 65 سنة ، وشعبان .ع 48 سنة، وفايزة .ع 44 سنة ، وشيماء .ع 38 سنة ، وصباح .ع 20 سنة ، وتم تحرير محضر بالواقعة.

مشاجرة

تعرض 10 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبو سمبل / أسوان البرى مساء الثلاثاء ، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والاسعافات الأولية.

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبو سمبل / أسوان.

وبالمعاينة والفحص الجهات المختصة تبين أن السيارة يستقلها 10 أشخاص ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

فيما تعرض 10 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية .

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى عند منطقة نزلة الكرابلة بمركز إدفو شمال المحافظة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة .