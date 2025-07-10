الأورمان توزع رؤوس الماشية على الأسر الأولى بالرعاية في أسوان

قامت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بمشاركة مديرية التضامن الاجتماعى فى محافظة أسوان لتوزيع عدد (21) رأس ماشية عشار لـ 21 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بقرية بنبان بمركز دراو فى محافظة أسوان، وذلك تنفيذأ لتعليمات اللواء الدكتور اسماعيل كمال محافظ أسوان.

وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، على الدور الهام والحيوى لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذى للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

وأوضح بأن مشروع رأس الماشية مشروع تنموى يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث مع تسليم رؤوس المواشي، يتم تقديم التغذية الكاملة والعلف والتأمين والتحصين لكل حالة، ويتم صرف مبلغ شهرى كمقابل تغذية من مكاتب البريد بالوحدة المحلية التابعة لكل قرية، لتشجيعهم على الإنتاج والتوجه نحو الاستثمار فى الإنتاج الحيواني.

رأس الماشية

بينما أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان بأن مكتب مشروعات الأورمان بأسوان يقوم بالمتابعة الشهرية لرؤوس المواشى والتأكد من وصول التغذية الشهرية وكذلك توفير المتابعة الطبية وذلك لضمان الحفاظ على الماشية ورعايتها، حيث أنها تعتبر مصدر الرزق الدائم و الدخل الثابت لهم .

وأضاف أنه جرى اختيار الحالات المستفيدة من خلال مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، وتم توزيعها بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، والطب البيطرى بأسوان.

ولفت إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة أسوان التى تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعى للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا فى المناطق الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة من خلال البحوث الميدانية التى تقوم بها الجمعية.