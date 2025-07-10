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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ أسوان يشهد الاجتماع التنسيقي الدورى للجنة الإصحاح البيئى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بعقد الإجتماع التنسيقى الدورى للجنة الإصحاح  البيئى بالمحافظة ، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية ومسئولى المديريات والشركات والأجهزة التنفيذية المعنية ويأتى ذلك من أجل توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطنين والزائرين .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين جميع الجهات ، مع تكثيف الجولات الميدانية من أجل المتابعة المستمرة لأداء وسير العمل بالمرافق والمنشآت الخدمية .

ولفت إلى أن يتوازى مع ذلك حصر كافة المشكلات البيئية المرصودة للبدء فى تنفيذ حلول سريعة للقضاء على هذه المشكلات وتحقيق الأهداف المرجوة في مجال الحفاظ على الصحة العامة والبيئة وبما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين بمختلف المراكز والمدن . 

الإصحاح  البيئى

وخلال الإجتماع أكد نائب المحافظ على أنه تم مناقشة وتقييم الوضع البيئى الحالى ، وإستعراض عدد من الملاحظات والتقارير الفنية الواردة من الجهات الرقابية والميدانية ، بالإضافة إلى بحث الموقف التنفيذى للجهود المبذولة لمعالجة النقاط الساخنة والتحديات والمشكلات البيئية المرصودة فى عدد من القطاعات الحيوية منها مياه الشرب والصرف الصحى والمجازر البلدية والنقل البطئ والمحطات الوسيطة لجمع القمامة والنفايات ، وأيضاً المفارم الصحية والتخلص من النفايات الطبية الخطرة على مستوى المحافظة .

وأشار إلى أنه تم التشديد على ضرورة إعداد تقارير ميدانية ودراسات علمية متكاملة لمواجهة مختلف التحديات والمشكلات البيئية التى تم مناقشتها فى الإجتماع وعرضها على محافظ أسوان لإيجاد الحلول الجذرية لها لرفع مستوى الخدمات البيئية والحفاظ على المظهر الحضارى وضمان سلامة الأهالى والمواطنين بمختلف بمختلف المراكز والمدن ، مع التأكيد على ضرورة وسرعة تنفيذ التوصيات التى تقرها لجنة الإصحاح البيئى ومتابعة آليات التنفيذ من خلال جدول زمنى محدد لضمان تحقيق الأثر المطلوب على أرض الواقع .

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