محافظ أسوان يتفقد منظومة العمل بالمركز التكنولوجى للخدمات الحكومية بقرية الطوناب

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بزيارة ميدانية للمركز التكنولوجى للخدمات الحكومية بقرية الطوناب بإدفو ، والذى تم إنشاؤه بتكلفة 13 مليون جنيه، وعلى مساحة 750 م٢ ليساهم فى تقديم الخدمات المختلفة .

وأطمئن الدكتور إسماعيل كمال على منظومة العمل بالمركز ومستوى الأداء للخدمات المقدمة بالمجمع الخدمى ، والتى تضم المركز التكنولوجى ومكاتب للتموين والبريد والتضامن الإجتماعى ووحدات قروية ومجالس محلية، وجارى تشغيل السجل المدنى والشهر العقارى ، ويأتى تنفيذه ضمن 31 مجمع خدمى تم التشغيل التجريبى لهم بالقرى المدرجة بالمرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة" فى 3 مراكز هى إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة .

وحرص الدكتور إسماعيل كمال خلال جولته بالمركز برفقه اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، وعاطف كامل رئيس المدينة ، والقيادات التنفيذية المختصة إلى مطالب المواطنين الذين ألتقى بهم أثناء تلقيهم للخدمات المختلفة ، مكلفاً العاملين بالمركز بضرورة تعريف المواطنين بالخدمات المتاحة حتى يمكنهم الإستفادة منها دون الحاجة إلى التنقل إلى مسافات بعيدة .

مجمع خدمى

فيما واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة حزمة من المشروعات المتنوعة " بمختلف قطاعات العمل العام داخل مركز ومدينة إدفو ، ومن بينها مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة ، والتى يصل عدد مشروعات المبادرة الرئاسية فيها إلى 753 مشروع بتكلفة 10 مليار جنيه ، لتخدم أكثر من 700 ألف نسمة بـ 13 قرية رئيسية و 202 تابع.

وقد شملت الجولة التى رافقه فيها اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات ، والمهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، وعاطف كامل رئيس المدينة ، فضلاً عن القيادات التنفيذية المعنية .

قيام الدكتور إسماعيل كمال بتفقد مكونات مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بقرية الطوناب بتكلفة 170 مليون جنيه ، وبطاقة 2/3 ألف م3/ يوم وبنسبة تنفيذ 95 % للأعمال المدنية ، و 93 % للأعمال الكهروميكانيكية .