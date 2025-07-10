محافظ أسوان يتفقد مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بقرية الطوناب

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة حزمة من المشروعات المتنوعة " بمختلف قطاعات العمل العام داخل مركز ومدينة إدفو ، ومن بينها مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة ، والتى يصل عدد مشروعات المبادرة الرئاسية فيها إلى 753 مشروع بتكلفة 10 مليار جنيه ، لتخدم أكثر من 700 ألف نسمة بـ 13 قرية رئيسية و 202 تابع.

وشملت الجولة التي رافقه فيها اللواء ياسر عبد الشافي معاون المحافظ للمشروعات والمهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وعاطف كامل رئيس المدينة، فضلاً عن القيادات التنفيذية المعنية.

قيام الدكتور إسماعيل كمال بتفقد مكونات مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بقرية الطوناب بتكلفة 170 مليون جنيه ، وبطاقة 2/3 ألف م3/ يوم وبنسبة تنفيذ 95 % للأعمال المدنية ، و 93 % للأعمال الكهروميكانيكية ، وتضم شبكات إنحدار بطول 38.5 كم وبنسبة تنفيذ 95 % ، ومحطة رفع رئيسية ، وشهدت المحطة أيضاً نهو الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بها بنسبة 100 % ، وخط طرد (UPVC ) كم ، وخط السيب النهائى بطول 6.69 كم ، وبنسبة تنفيذ 98 % ، ورابط على مخر سيل السراج " 1 " ، ومنه إلى مخر سيل الرديسية ، وذلك لخدمة 10 ألاف نسمة .

الصرف الصحى

وشدد المحافظ على زيادة وتيرة العمل للإسراع بمعدلات التنفيذ ونهو هذا المشروع بالكامل ليتم التشغيل التجريبى له فى 30 يوليو الجارى لتحقيق العوائد الإيجابية منه بالشكل المطلوب.

فيما قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بزيارة ميدانية للمركز التكنولوجى للخدمات الحكومية بقرية الطوناب بإدفو ، والذى تم إنشاؤه بتكلفة 13 مليون جنيه، وعلى مساحة 750 م ٢ ليساهم فى تقديم الخدمات المختلفة.

واطمأن الدكتور إسماعيل كمال على منظومة العمل بالمركز ومستوى الأداء للخدمات المقدمة بالمجمع الخدمى ، والتى تضم المركز التكنولوجى ومكاتب للتموين والبريد والتضامن الإجتماعى ووحدات قروية ومجالس محلية، وجارى تشغيل السجل المدنى والشهر العقارى ، ويأتى تنفيذه ضمن 31 مجمع خدمى تم التشغيل التجريبى لهم بالقرى المدرجة بالمرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة" فى 3 مراكز هى إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.

وحرص الدكتور إسماعيل كمال خلال جولته بالمركز برفقه اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، وعاطف كامل رئيس المدينة ، والقيادات التنفيذية المختصة إلى مطالب المواطنين الذين ألتقى بهم أثناء تلقيهم للخدمات المختلفة ، مكلفاً العاملين بالمركز بضرورة تعريف المواطنين بالخدمات المتاحة حتى يمكنهم الإستفادة منها دون الحاجة إلى التنقل إلى مسافات بعيدة .