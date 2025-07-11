محافظ أسوان: حل المطالب والشكاوى الجماهيرية ينعكس بالإيجاب على مواطنينا

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه يتم الإستماع إلى مطالب وإحتياجات المواطنين ، ويتم توجيه المسئولين بالتعامل معها ووضع الحلول لها .

ولفت المحافظ إلى أن التواجد الميدانى بين أهالى المحافظة بمختلف المدن والمراكز يهدف للوقوف على مشاكلهم ، ويتم العمل على حل المطالب والشكاوى الجماهيرية ، وتسخير كافة الإمكانيات لتلبيتها مما يكون له أثر طيب ينعكس بالإيجاب على المواطن الأسوانى .

فيما قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بأداء صلاة الجمعة بالمسجد الجامع ، وذلك بحضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، فضلاً عن القيادات العسكرية والأكاديمية والدينية والتنفيذية .

فيما ألقى خطبة الجمعة الشيخ سعيد عبد الستار إمام وخطيب المسجد، والتى جاءت بعنوان "لله درك يا ابن عباس" ، للتوعية بخطورة الفكر الضال وكيفية التصدى العلمى له .

صلاة الجمعة

فيما تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مشروع لوحة توزيع الكهرباء بقرية البحيرة بإدفو ، والتى تم تنفيذها بنسبة 100 % بواسطة جهاز التعمير ، وتم دخولها الخدمة ضمن المشروعات المدرجة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، وتكلف مبلغ 21 مليون جنيه لخدمة أكثر من 150 ألف نسمة داخل 9 قرى وهى وادى الرديسية وأم سلمة والطوناب وخور الزق والفوزة غرب والفوزة شرق والبحيرة والعدوة شرق والعدوة غرب .

وأثناء متابعة لمكونات لوحة التوزيع برفقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، وعاطف كامل رئيس المدينة ، إستمع محافظ أسوان لشرح تفصيلى عن المشروع المهندس حسين محمد مدير الكهرباء بجهاز التعمير ، والذى أشار إلى أن مبنى لوحة التوزيع مكون من طابقين بطول 250 م2 ، الطابق الأول خاص بالخلايا ، والطابق الثانى مبنى إدارى للعاملين ، واللوحة عبارة عن جهد قدرة 11 ك . ف .