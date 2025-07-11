محافظ أسوان يتفقد مشروع مركز شباب النوبيين بقرية الرديسية

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مشروع مركز شباب النوبيين بقرية الرديسية بمركز إدفو ، والذى تم نهوه بنسبة 100 ٪ ، وبتكلفة 6 مليون جنيه على مساحة 3 ألاف م2 ، ويأتى ضمن المشروعات التى تم تنفيذها بقرى المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

وخلال جولته التفقدية بالمركز برفقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، وناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة ، وعاطف كامل رئيس المدينة ، فضلاً عن القيادات التنفيذية والجهات المختصة .

وجه الدكتور إسماعيل كمال إلى إدفو أهمية تشغيل المركز بشكل كامل لما سيحققه من توفير الأجواء الترفيهية للشباب ، وصقل مهاراتهم فى الألعاب المختلفة لتأهيلهم للمنافسة فى البطولات والمسابقات المحلية والدولية ، وسط الدعم الكبير الذى توليه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى لتحقيق ذلك على الوجه الأكمل .

مركز شباب

وفى نفس الوقت إستمع محافظ أسوان لشرح تفصيلى عن مكونات المركز من وكيل وزارة الشباب والرياضة ، والذى أوضح بأن المركز يضم مبنى إدارى مكون من أرضى ودور علوى ، بجانب ملعب خماسى بالنجيل الصناعى على مساحة 1056 م2 ، متعدد الأنشطة والألعاب ومجهز بالأضواء الكاشفة .

ولفت المحافظ إلى أنه تم دعم المركز أيضاً بالأدوات الرياضية والأثاث وحديقة ألعاب للأطفال وصالة جيم وبساط للألعاب الفرديه دعماً من وزارة الشباب والرياضة ، ومنفذ عن طريق مديرية الشباب والرياضة بأسوان .

فيما تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مشروع لوحة توزيع الكهرباء بقرية البحيرة بإدفو ، والتى تم تنفيذها بنسبة 100 % بواسطة جهاز التعمير ، وتم دخولها الخدمة ضمن المشروعات المدرجة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، وتكلف مبلغ 21 مليون جنيه لخدمة أكثر من 150 ألف نسمة داخل 9 قرى وهى وادى الرديسية وأم سلمة والطوناب وخور الزق والفوزة غرب والفوزة شرق والبحيرة والعدوة شرق والعدوة غرب .