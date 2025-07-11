إزالة التعديات على أراضي الدولة ضمن الموجة 26 بمركزي كوم أمبو وأسوان

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود مسئولى المحليات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بالبناء أو الأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجه الـ 26 ، والتى تستمر حتى 25 يوليو الجاري.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاسترداد الأراضي المتعدي عليها من خلال تنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات.

وكلف المحافظ، بأن يتم إداراج مختلف الحالات المستهدفة بهذه الموجه ، فضلاً عن إزالة التعديات على أراضى الدولة للذين لم يقوموا بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين وذلك فى ظل المتابعة المتواصلة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض.

إزالة التعديات

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو برئاسة طه حسين بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت إزالة 6 حالات للتعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 700 م2، وذلك وسط مشاركة للأجهزة الشرطية ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بالإزالة الفورية فى المهد لمبانى مخالفة من الطوب الأبيض بمنطقة مدينة ناصر بدون ترخيص بمساحة 350 م2 ، وتم التحفظ على مواد البناء ، واتخاذ اللازم حيال المخالف.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بتنظيم حملات متتالية لرفع الإشغالات داخل الأسواق والشوارع الرئيسية والداخلية ، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بالمناطق والأحياء السكنية.

ويأتى ذلك بناءاً على تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان يستكمل مسئولى المحليات تكثيف الجهود لرفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، مع النظافة العامة بالشوارع المختلفة داخل كافة المناطق والأحياء السكنية.

وتوازى مع ذلك قيام إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتنفيذ النظافة داخل الحدائق والمتنزهات المتعددة للمسطحات الخضراء والمشايات إضافة إلى تهذيب ورى الأشجار.