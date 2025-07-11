رفع الإشغالات وتنفيذ النظافة العامة بالمناطق والأحياء السكنية بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بتنظيم حملات متتالية لرفع الإشغالات داخل الأسواق والشوارع الرئيسية والداخلية ، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بالمناطق والأحياء السكنية.

ويأتى ذلك بناء على تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان يستكمل مسئولى المحليات تكثيف الجهود لرفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، مع النظافة العامة بالشوارع المختلفة داخل كافة المناطق والأحياء السكنية.

وتوازى مع ذلك قيام إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتنفيذ النظافة داخل الحدائق والمتنزهات المتعددة للمسطحات الخضراء والمشايات ، بالإضافة إلى تهذيب ورى الأشجار.

جهود متنوعة

فيما قامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة ، والشوارع والميادين ، وتواكب مع ذلك قيام المسئولين بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن بتكثيف الجهود لرفع الإشغالات والنظافة العامة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى ، وخلق متنفس حيوى للمواطنين .

بينما تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود مسئولى المحليات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بالبناء أو الأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجه الـ 26 ، والتى تستمر حتى 25 يوليو الجارى.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإسترداد الأراضى المتعدى عليها من خلال تنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات.

وكلف المحافظ بأن يتم إدراج مختلف الحالات المستهدفة بهذه الموجه ، فضلاً عن إزالة التعديات على أراضى الدولة للذين لم يقوموا بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين وذلك فى ظل المتابعة المتواصلة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو برئاسة طه حسين بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت إزالة 6 حالات للتعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 700 م2 .