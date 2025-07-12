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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

يديرها أفارقة.. استكمال غلق وتشميع المحلات والمقاهي غير المرخصة بأسوان

غلق وتشميع
غلق وتشميع
محمد عبد الفتاح

تستكمل الوحدات المحلية تنفيذ تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المشددة بشأن إغلاق وتشميع المحلات والمقاهى والكافيهات المخالفة وغير المرخصة التى يديرها أفراد من جنسيات إفريقية من خلال تنظيم الحملات المتتالية على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية بمختلف المراكز والمدن .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان تنظيم حملاتها الهادفة للسيطرة على المحال المخالفة حيث تم إغلاق وتشميع 12 محل ومقهى مخالف ، وذلك وسط مشاركة من الأجهزة المختصة ، وهو الذى توازى معه قيام الوحدة المحلية بمركز ومدينة نصر النوبة برئاسة محمد عبد العزيز بغلق وتشميع 10 محلات وكافيهات بنطاق قروى وادى خريت ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

فيما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بتنفيذ حملة إستهدفت المنشآت المخالفة ، وأسفرت عن غلق وتشميع 6 محلات وكافيهات جديدة ، وقد شارك فى جهود الحملة نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء ، فضلاً عن مركز إصدار التراخيص بالوحدة المحلية ، والإدارة الصحية بإدفو ومكتب العمل ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

غلق وتشميع

وفى نفس السياق تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة سيد سعدى المرور الميدانى على المحلات والمقاهى والكافيهات لرصد أى مخالف منها حيث يتم على الفور إتخاذ إجراءات الغلق والتشميع ، وقد شهدت الأيام الماضية غلق وتشميع 2 محل وكافية ، وتم إتخاذ اللازم حيال أصحابها .

بينما إستكملت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين جهودها لفصل التيار الكهربائى عن المحال المخالفة لتوقيتات الغلق المحددة، حيث تم فصل التيار عن 6 محال مخالفة للإشتراطات المنظمة .

فيما تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الملعب القانونى لكرة القدم بمركز شباب البحيرة بإدفو ، والذى تم تنفيذه ضمن الأعمال الإنشائية الجديدة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، وتم نهوه وتسليمه لإدارة المركز على مساحة 6 ألاف م2 بالأبعاد القانونية 100 متر × 60 متر من النجيل الصناعى .

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