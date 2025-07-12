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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتفقد أعمال الكمين المتحرك للكشف عن المخدرات بموقف الأقاليم

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أحد الأكمنة المتحركة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة، الذى تم تنفيذه بموقف الأقاليم، وشهد إجراء التحليل عن المخدرات على سائقى السيرفيس بإجمالى 35 سائق، وأثبتت نتائج التحاليل إيجابية 4 سائقين منهم.

وتوازى مع هذا الكمين تنظيم أكمنة أخرى بطرق أبو سمبل، وأبو الريش وكورنيش النيل حيث تم الكشف على 41 سائق لسيارات السيرفيس والنقل الثقيل، وأظهرت النتائج إيجابية 5 سائقين منهم ، وتم إتخاذ إجراءات اللازمة حيالهم .

ورافق المحافظ في جولته، الدكتورة ولاء سعد عرفة منسق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لمجلس الوزراء، ومسئولى إدارة مرور أسوان، وذلك من أجل الوقوف ميدانياً وتقديم الدعم المعنوى واللوجستى للجهود المبذولة لتنفيذ محاور المبادرة المحلية “أسوان بلا إدمان”.

أسوان بلا إدمان

أعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته بالإستمرار على نفس المستوى من الأداء من خلال تحقيق التعاون المثمر بين الجهات المختصة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ، وإدارة المرور ، وكذا المسئولين بالمصالح والمؤسسات والهيئات الحكومية والغير حكمية لتنظيم الحملات المفاجئة الهادفة للكشف عن متعاطى المخدرات من السائقين والموظفين والعاملين بهدف الحد من هذه الظواهر السلبية ، وبما ينعكس بالإيجاب للحفاظ على كيان الأسرة ، بالإضافة إلى سلامة وأرواح المواطنين المستقلين للمركبات المختلفة .

وأكد على أهمية أن يتوازى مع جهود المكافحة التى تمثل المحور الأول من المبادرة تكثيف الجهود لتنفيذ المحور الثانى المتمثل فى العلاج من خلال مركز العزيمة بمدينة أسوان الجديدة ، ومستشفى التكامل بالسد العالى شرق ، فضلاً عن زيادة جرعات التوعية بخطورة المخدرات ، والتى تمثل المحور الثالث للمبادرة .

وتستكمل الوحدات المحلية تنفيذ تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المشددة بشأن إغلاق وتشميع المحلات والمقاهى والكافيهات المخالفة وغير المرخصة التى يديرها أفراد من جنسيات إفريقية من خلال تنظيم الحملات المتتالية على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية بمختلف المراكز والمدن.

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